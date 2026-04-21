Joaquín Reyes desnuda 'La Verdad' en el Teatro Cervantes de Málaga

El actor Joaquín Reyes llega al Teatro Cervantes de Málaga con la obra 'La Verdad', una comedia que se representará el próximo lunes y martes a las 20:00 horas. La pieza, escrita por el dramaturgo Florian Zeller, explora las complejas dinámicas de las relaciones humanas a través de la dualidad entre el engaño y la sinceridad.

'La Verdad' forma parte de un díptico junto a 'La Mentira', ambas obras de Zeller. En esta comedia, Reyes interpreta a Miguel, un personaje que "la mitad de la obra oculta la verdad y la otra mitad la reclama". El objetivo de su personaje, según explica el actor, es "saber la verdad de su relación, de sus relaciones, de ese triángulo amoroso que se forma, bueno, triángulo, te diría que hay casi un cuarteto".

Un personaje adúltero y mentiroso

El personaje de Miguel es un marido adúltero que se desenvuelve con naturalidad en el engaño. Según Reyes, su personaje miente bajo la lógica de "no hacerle daño a los demás", aunque en realidad lo hace para "tapar sus fechorías". La obra se convierte así en una profunda "reflexión sobre las relaciones sentimentales" y, en un plano más amplio, sobre las relaciones sociales.

"La verdad" en el Cervantes

A pesar de ser un mentiroso compulsivo que engaña a amigos, familiares y a su pareja, Miguel asegura no sentir remordimiento. "Él repite que no tiene sentimiento de culpa, que no cree en la culpa, que la culpa es un sentimiento inútil", señala Reyes. Sin embargo, el personaje sufre taquicardias, lo que el actor interpreta como un claro "síntoma de remordimiento". Su principal motivación es que "la mentira es lo que le permite no modificar su estatus".

La culpa es un sentimiento inútil"

La mentira como "lubricante social"

La obra también plantea una reflexión sobre los distintos tipos de mentiras. Reyes diferencia entre los mentirosos patológicos y las "mentirijillas" o mentiras piadosas que todos usamos por educación. El actor defiende que "la mentira ejerce esa especie de lubricante social que es muy necesario para la convivencia".

Escena de "La verdad"

En este sentido, Joaquín Reyes sostiene que la sinceridad absoluta haría imposible la vida en sociedad. "Si todos dijéramos la verdad todo el tiempo, pues es realmente, yo creo que no no sabríamos convivir", afirma. El actor añade que las verdades deben decirse con tacto y ternura, una de las muchas reflexiones que le ha provocado su trabajo en esta obra.

Si todos dijéramos la verdad todo el tiempo, no sabríamos convivir"

Una comedia para reír y pensar

A pesar de la densidad de los temas que trata, Joaquín Reyes define 'La Verdad' como "una comedia divertidísima". Asegura que "la gente se ríe muchísimo" durante la "hora y media de risas" que dura la función. No obstante, la obra deja "un pozo para que luego en casa el que quiera reflexione".

La propuesta invita al público a llevarse la moraleja a casa y dialogar sobre lo visto en el escenario. La obra se presenta como una oportunidad para que cada espectador se pregunte qué parte de verdad y de mentira hay en sus propias relaciones. Las funciones tendrán lugar en el Teatro Cervantes el próximo lunes y martes a las 20:00 horas.