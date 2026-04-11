La Universidad de Málaga fusiona ciencia y arte en un laboratorio creativo para transformar la sociedad

La Universidad de Málaga (UMA) ha puesto en marcha 'Rock it Lab', un laboratorio creativo pionero que nace con un objetivo tan ambicioso como necesario: conectar la ciencia, el arte y la sociedad. Esta iniciativa busca generar ideas innovadoras que transciendan los despachos y laboratorios para llegar al ciudadano de a pie, transformando la manera en que se investiga, se comunica y se colabora en el ámbito científico.

Al frente del proyecto se encuentra un equipo multidisciplinar de investigadores, artistas, profesionales creativos y agentes sociales. Durante el mes de abril, diversos espacios emblemáticos de Málaga se convertirán en puntos de encuentro donde la creatividad será la herramienta principal para explorar nuevas fronteras del conocimiento.

Una nueva forma de entender la ciencia

'Rock it Lab' es, en esencia, un taller para desmitificar la creatividad y demostrar que no es una competencia exclusiva de ciertos perfiles, sino una habilidad que puede ser entrenada y aplicada en cualquier ámbito profesional y personal. Así lo explica Rafael Ventura, catedrático de Organización de Empresas de la UMA, quien destaca en COPE Málaga que el laboratorio se centrará en "trabajar técnicas y metodologías que nos permitan afrontar retos y diseñar proyectos de una manera creativa". El fin último es aprender a aplicar técnicas existentes para "encontrar soluciones creativas" en el quehacer diario.

La iniciativa se enmarca en Rock Your Researchers, un proyecto europeo en el que la UMA participa junto a socios de Suecia y Alemania. Según Ventura, el proyecto responde a un interés creciente de la comunidad científica por desarrollar una ciencia ciudadana. Este concepto se basa en "hacer partícipe a la sociedad de nuestras investigaciones", una meta que las nuevas tecnologías hacen cada vez más factible y que enriquece la propia actividad científica.

La participación ciudadana abarca múltiples facetas del proceso investigador. Incluye desde la identificación de los problemas que la ciencia debe afrontar, hasta la recogida de datos, el testeo de soluciones y la divulgación de los resultados. El laboratorio de creatividad se focalizará precisamente en "cómo encontramos más formas o mejores formas de interacción entre la ciencia y la sociedad", señala el catedrático.

Del laboratorio al escenario: el arte como puente

Para materializar esta conexión, 'Rock it Lab' recurre al arte como vehículo para hacer accesible el lenguaje científico, a menudo "muy técnico, muy árido y muy difícil de comprender". Las disciplinas artísticas permiten presentar la investigación en formatos "mucho más plásticos" y cercanos, logrando que la ciencia sea más inteligible para el gran público. El objetivo es que el conocimiento que se genera en las universidades y laboratorios pueda ser divulgado de una forma más efectiva y atractiva.

Recurrir al arte para divulgar lo que hacemos en los laboratorios de una forma muy cercana" Rafael Ventura Organización de Empresas de la UMA

Un ejemplo práctico de esta sinergia es el proyecto de investigación 'Vivir en casa', también de la Universidad de Málaga. Esta iniciativa desarrolla soluciones para que las personas mayores puedan prolongar su autonomía y vivir de manera independiente en sus hogares durante más tiempo. Para ello, cuenta con dos espacios abiertos en la ciudad donde los ciudadanos pueden no solo conocer los avances, sino también aportar sus experiencias y validar las propuestas de los científicos.

Este proyecto ha trascendido el ámbito puramente científico para llegar a la cultura popular a través del arte. En el reciente Festival de Cine de Málaga, se presentó una sección de cortometrajes basados en 'Vivir en casa', demostrando cómo el lenguaje cinematográfico puede "explicarlo de una forma muy cercana". Esta colaboración, según Ventura, es un claro exponente de la interacción entre ciencia, arte y sociedad que 'Rock it Lab' quiere potenciar.

Participación abierta a toda la ciudadanía

Una de las características más destacadas de 'Rock it Lab' es su carácter abierto y gratuito. La inscripción está disponible para cualquier persona interesada, sin importar su formación o edad. "Queremos que participe la ciudadanía", afirma Ventura, quien subraya el interés por crear un "público muy diverso" que acuda con "interés y esa curiosidad por aprender, por entrenar esa parte creativa que tenemos todos".

UMA Lugares donde se van a celebrar los talleres

Los talleres se celebrarán en localizaciones singulares de la ciudad de Málaga, sacando la creatividad de los espacios académicos tradicionales. Entre los lugares elegidos se encuentran La Casa Amarilla, un espacio de incubación cultural; Lima y Uma, el centro de innovación de la universidad; el centro cultural La Térmica y el Teatro del Soho CaixaBank. La elección de estos espacios refuerza la idea de fusionar mundos aparentemente dispares.

Vamos a hacer de un escenario un espacio de trabajo para la creatividad y desarrollo de proyectos nuevos" Rafael Ventura Organización de Empresas de la UMA

Los interesados en vivir lo que Ventura define como "una experiencia de aprendizaje muy satisfactoria" pueden inscribirse a través de la página web oficial del evento: laboratoriodecreatividad.es. El taller pondrá el foco en que los propios participantes generen, a través de las técnicas aprendidas, "nuevas iniciativas que permitan ese objetivo que motiva el proyecto: una ciencia más ciudadana".