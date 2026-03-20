Los dos meses sin conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid hunde la demanda del taxi y las VTC

Málaga cumple este mes 61 días sin conexión directa de alta velocidad con Madrid y el resto de España, una situación que ha puesto en jaque a los sectores vinculados directamente con el turismo. El corte del servicio, provocado por la reparación de un talud en Álora desde el pasado 4 de febrero, se extenderá previsiblemente hasta finales de abril según la última comunicación de Adif. Este parón de dos meses ya ha provocado consecuencias muy negativas en el tejido económico de la ciudad.

El transporte, en jaque por la falta de viajeros

Los principales afectados por esta desconexión ferroviaria han sido el sector del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC). Miguel Martín, presidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi en Málaga, ha confirmado que "sobre un 70 % ha bajado lo que es la demanda en María Zambrano, porque la mayoría de la afluencia de gente viene de los trenes que llegan de Madrid". Esta caída drástica no solo afecta al turismo, sino también al viajero de negocios que utiliza el tren para desplazamientos rápidos.

Esta drástica reducción de clientes se traduce, lógicamente, en un severo recorte de la facturación. Para los taxistas, el problema se agrava por otros factores externos. "Esta repercusión económica, pues, claro, al final la nota el taxista en el bolsillo, porque recauda menos, y aparte también, con la subida que hemos tenido de de carburantes y demás por la guerra de Irán, todavía aumentan más los problemas", lamenta Martín. La tormenta perfecta para un sector que depende en gran medida de los visitantes que llegan a la estación.

Una situación similar afrontan las empresas de VTC como Cabify, Bolt y Uber. Basilio Buitrón, responsable de Autosol, la mayor flota de VTC de la provincia, ha calificado la situación de dramática. Según sus datos, el desplome ha sido casi total en los últimos dos meses, donde se ha puesto de manifiesto la dependencia directa que tienen de la estación de tren. El representante de la compañía ha aportado una cifra que ilustra la magnitud del problema en el sector.

Hemos pasado de 360 servicios en 60 días a únicamente 37" Basilio Buitrón Gerente de Autosol

Las cifras que ofrece Buitrón son elocuentes y reflejan un parón casi total de su actividad vinculada a la estación. "Hemos pasado de 360 servicios en 60 días a únicamente 37. Todas son llegadas y salidas a través de la estación de tren de Málaga, María Zambrano", ha detallado el responsable de Autosol, evidenciando cómo el corte del AVE ha vaciado su principal fuente de clientes y ha dejado a su flota prácticamente inoperativa en este punto estratégico.

La hostelería y la preocupación por la Semana Santa

El sector hostelero también ha comenzado a notar los efectos negativos de la ausencia de la alta velocidad. Javier Frutos, presidente de los hosteleros de Málaga, ha señalado que el impacto es visible, sobre todo, en el perfil del visitante que acudía entre semana. "El visitante profesional que venía, incluso a los congresos profesionales que hemos tenido, sí es verdad que se ha notado. Al final, el hacer una noche solamente aquí o ir y venir, pues es verdad que eso, el AVE, es lo que te daba la comodidad suficiente para utilizarlo", ha explicado Frutos.

La proximidad de la Semana Santa, una de las temporadas altas más importantes para Málaga, añade más leña al fuego de la preocupación. Aunque desde la hostelería se confía en que el impacto no sea tan grave como en otros sectores, existe una inquietud evidente, sobre todo de cara a los primeros días de la semana de pasión, que son los que más dependen del visitante nacional de corta estancia que tradicionalmente utiliza el tren para sus desplazamientos.

Tenemos más preocupación por la primera parte de la semana" Javier Frutos Presidente de Mahos

Javier Frutos admite su intranquilidad, especialmente por el arranque de la Semana Santa. "Sobre todo, es verdad que tenemos más preocupación por la primera parte de la semana. La segunda parte, desde el miércoles por la noche hasta el domingo, es un puente nacional más largo, y el poder venirte en coche quizá sea menos engorroso que para quien vaya a venir un par de días solamente, y esperemos que eso afecte menos", ha matizado el presidente de los hosteleros.

Un impacto directo en la creación de empleo

La crisis generada por la desconexión ferroviaria no solo afecta a la facturación de las empresas, sino que también tiene un reflejo directo en el mercado laboral. Un informe de la empresa de trabajo temporal Randstad ha arrojado un dato alarmante: Málaga será la única provincia española que registrará un descenso en la creación de empleo durante la Semana Santa en comparación con el año pasado. El estudio atribuye directamente esta anomalía a los problemas con el AVE.

Las estimaciones del informe son concretas y negativas. Se prevé que en Málaga se firmen para la campaña de Semana Santa unos 6.650 contratos. Esta cifra, aunque aparentemente alta, representa una caída del 3,5 por 100 respecto a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Este descenso en la contratación confirma que la ausencia de la alta velocidad es un golpe directo al motor económico de la Costa del Sol en una de sus épocas más cruciales para el empleo y el turismo.