Ignacio Castillo reivindica el alma de la Semana Santa de Málaga en un pregón histórico

El periodista Ignacio Castillo ha pronunciado este sábado el pregón de la Semana Santa de Málaga 2026, un discurso torrencial y emotivo que ha recorrido la historia, la fe y la identidad cofrade de la ciudad. Con un estilo personal y un profundo conocimiento, Castillo ha defendido la vigencia de la celebración como "el mayor tesoro" de la capital, al tiempo que ha lanzado una llamada a los cofrades a mantener la autenticidad y el compromiso en un mundo cambiante.

Una defensa de la fe sin complejos

Desde el inicio, el pregonero ha marcado un tono de firme defensa de la religiosidad popular y la manifestación pública de la fe. Dirigiéndose al obispo, don José Antonio, le ha invitado a "abrir de par en par su corazón" y "dejarse contagiar" por una devoción que "emana de este pueblo". Castillo ha advertido contra los intentos de "relegar la cultura cristiana inherente de nuestra tierra a que no salga de la sacristía", defendiendo el derecho constitucional a la libertad de expresión y manifestación pública de la fe.

Un momento del pregón

Ha reivindicado el papel de las cofradías como "iglesia en salida, misionera", y ha pedido que no se las instrumentalice. "Todos son bienvenidos, pero no es obligatorio, ni siquiera creyendo, acudir a nuestras principales conmemoraciones. Y si lo hacen, que al menos sea con respeto y sin pretender desvirtuar esta celebración", ha sentenciado.

Dejen de manosear nuestra Semana Santa"

Crítica a la Málaga de "cartón piedra"

El discurso no ha eludido la crítica a la transformación que vive la ciudad. Castillo ha lamentado que Málaga esté en camino de convertirse en "una ciudad de cartón piedra, de desconocidos, de gente de paso, impersonal". Ha alertado sobre una urbe "de franquicia" donde el patrimonio se convierte en "parking de bicicletas", las perspectivas son amenazadas por torres y los vecinos "tienen que irse" por los altos alquileres. En este contexto, ha afirmado que la Málaga actual "necesita de sus cofradías" para recordar "lo que fue hasta no hace mucho".

Pregón de Ignacio Castillo

El pregonero también ha dirigido una reflexión hacia el interior de las hermandades, pidiendo autenticidad. "La devoción no se mide en hilo de oro, toneladas de plata ni en metros de cadenetas", ha señalado, advirtiendo contra la exhibición y la rivalidad. Ha sido tajante contra el anonimato en las críticas destructivas en redes sociales: "Cofrade, si lo eres, da la cara y hazte responsable de opinión que difundes. No se puede hacer cofradía en el metaverso y la distopía".

Cofrade, si lo eres, da la cara y hazte responsable de opinión que difundes"

Un viaje por la Pasión malagueña

Gran parte del pregón ha sido un recorrido poético por las hermandades que conforman la Semana Santa. Desde la Pollinica, que "recobra su alma de niña" cada Domingo de Ramos, hasta el paso solemne del Santo Sepulcro, descrito como un "túmulo de la alianza nueva y eterna". Castillo ha evocado la emoción ante el Cristo Cautivo, "Señor de Málaga", al cruzar el puente, y la devoción que despierta la Virgen de la Esperanza, "ancla del Perchel".

Otro momento del pregón

Ha descrito la "barroca majestad" de la Expiración, la "penitencia colectiva" del Nazareno de los Pasos, o la emoción ante la Virgen del Rocío, "novia de Málaga". No han faltado referencias a la fe del pueblo gitano con su Cristo de la Columna y María de la O, ni a las cofradías de los barrios, como las de Nueva Esperanza o Mediadora, que demuestran que "el corazón cofradiero impulsa diligente y incesante nueva sangre".

El pregonero ha tenido palabras de especial cariño para sus devociones, como la Trinidad, a la que ha dedicado la parte más íntima y personal del discurso. "Eres la virgen de mis grandes cosas y de mis cosas más pequeñas", ha confesado. El recorrido ha culminado con la certeza de la Resurrección, afirmando que "esta es la verdad del creyente, esta es nuestra fe, la que nos gloriamos de profesar", en un llamado final a vivir la Semana Santa como testimonio de que "Cristo vive".