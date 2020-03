Estos son los hábitos saludables esenciales para sobrellevar el confinamiento por coronavirus

El confinamiento es una situación inusual que estamos viviendo a causa del coronavirus y que puede resultar duro y difícil de asimilar, a pesar de lo importante, necesario y responsable que es quedarse en casa para evitar una mayor propagación del COVID-19. La restricciones decretadas por el estado de alarma pueden provocar que sintamos emociones negativas, pero hay que intentar poner remedio para no llegar a ese punto de desánimo, tristeza, rabia o aburrimiento. Emociones que pueden llegar a ser más evidentes en el caso de pasar la cuarentena en solitario.

Vamos a señalar algunos consejos prácticos con la ayuda de Vanina Arriola, psicóloga clínica, psicoanalista y mediadora familiar, para sobrellevar de la mejor manera posible este encierro en el que estamos inmersos a consecuencia del coronavirus. La principal tarea es la de mantener o crear hábitos saludables como detallamos a continuación.

MANTENER EL ASEO PERSONAL DURANTE EL CONFINAMIENTO

Pese a las restricciones existentes para salir a la calle y llevar a cabo una vida a la que estamos más acostumbrados, es muy importante que no se abandone la costumbre del aseo personal. Este hecho cobra mayor importancia en pleno estado de alarma por el COVID-19, ya que desde el Ministerio de Sanidad se recomienda una extrema higiene para evitar el contagio del coronavirus.

Como explica Vanina Arriola, las personas tienen que “seguir arreglándose para ponerse guapo o guapa, ya que por muy tentador que resulte andar por casa en pijama a todas horas, toda vestimenta tiene asignado un momento del día”. Por eso lo más recomendable es que se mantengan los hábitos de aseo, incluso de estética y belleza, para sentirse mejor y no caer en la dejadez.

RUTINA PARA EL ORDEN Y LIMPIEZA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

La importancia de ordenar y limpiar la casa es uno de los aspectos más beneficiosos para sobrellevar de mejor manera el estado de alarma por coronavirus. No solo es satisfactorio tener la vivienda ordenada y limpia, sino que también se obtendrá el placer y el agrado de haber cumplido con la tarea.

“Dicha rutina se convertirá en los necesarios momentos de obligación del día, en contraste con los momentos de placer y de ocio. El contraste marca un ritmo y crea interés”, apunta Vanina Arriola.

COCINAR DENTRO DE UN HORARIO REGULAR DURANTE LA CUARENTENA

Otro hábito saludable en este confinamiento a causa del COVID-19 tiene relación con la cocina. Mantener el equilibrio es esencial durante este periodo, por lo que si se crea un hábito de horarios para realizar las distintas comidas del día provocaremos que el cuerpo se acostumbre a la ingesta de alimentos como una rutina. Esto no es solo importante para sobrellevar la cuarenta de mejor manera, sino que como explica la psicóloga, también “ayudará a mantener un biorritmo corporal en armonía, reduciendo el estrés y colaborando para prevenirlo”.

Los momentos que pasemos en la cocina pueden servir también para estimular la creatividad culinaria. “Disfrutar de una buena comida casera, amenizada con música de fondo, una buena charla si estamos en compañía, o sacar al chef que llevas dentro, harán que este momento del día, adquiera un tinte más especial, de este modo el alimento no solo nutrirá solo el cuerpo, sino también tu alma” destaca Vanina Arriola.

HÁBITOS EN TORNO AL SUEÑO DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

El descanso también es algo que tenemos que tener muy en cuenta durante la cuarentena por coronavirus. No es nada aconsejable acostarse en la cama a distintas horas a lo largo de los días, ya que “nuestro organismo no conseguirá funcionar de manera armónica y, en ocasiones, cuando deseemos conciliar el sueño no seremos capaces”, apunta la psicóloga Vanina.

Debemos, por tanto, mantener un horario a la hora de irnos a dormir para generar un hábito en el que sea posible programar y regular el estado de sueño. Así evitaremos, por ejemplo, la aparición de insomnio.

Si se llevan a cabo estos consejos, nos mantendremos ocupados y motivados a nivel mental y emocional. Eso sí, como cuenta Vanina Arriola, “los hábitos están para ser flexibilizados, y ahí, justamente radica la gracia del tema. Así que, saltarse los hábitos de vez en cuando puede ser sumamente estimulante, sin restarle beneficio a lo que supone mantenerlos en nuestras vidas la mayor parte del tiempo”.

