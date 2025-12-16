Diego vuelve a casa por Navidad

Diego López vivirá hoy un día muy especial. El Guajín vuelve a casa y lo hace cerca de las fechas navideñas. Un regalo anticipado que el futbolista del Valencia CF recibe de muy buen grado. Jugar en su tierra ante el equipo que empezó a verle crecer: el Sporting de Gijón, uno de los clubes históricos del fútbol español. En El Molinón, el estadio más longevo de nuestro balompié, seguido de cerca por Mestalla. Un duelo con tintes históricos, esta vez en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Una cita muy especial en casa de los López Noguerol.

Sonia, su madre, lo explicaba así en Deportes COPE Asturias: "Diego está muy contento de jugar en El Molinón. Con que juegue un cuarto de hora al final me vale", explicaba. No estará solo, se espera éxodo desde Turón, el pueblo de Diego López, a 45 kilómetro de El Molinón. Allí, Sonia y Miguel, padre del futbolista, regentaban el Bar Descanso, del que se jubilaron ya hace unos meses. "Necesitamos 30 entradas o así. Para toda la familia y para los amigos. No sé cuántos coches iremos entre la familia de mi marido, la mía, sus amigos...". Diego estuvo en la cantera del Sporting hasta cadetes, cuando fichó por el Real Madrid, donde estuvo un año. Después pasó tres por el FC Barcelona, hasta que recaló en el Valencia CF para el filial. Ahora suma ya cinco temporadas en Paterna, asentado en el primer equipo, con el que debutó en agosto de 2022 de la mano de Gattuso.

Se fue joven de Mareo, por lo que, como cuenta su madre, "él no había jugado en El Molinón". Sobre su trayectoria, añade: "Tiene tesón y mucho amor propio. Yo me conformaba con que jugara en Segunda, pero él no". En la cantera del Sporting coincidió con Nacho y Queipo, actualmente en el equipo dirigido por Borja Jiménez. Llegó en benjamines a Mareo tras pasar por pequeños clubes locales asturianos. Empezó muy pronto, dada su pasión por el fútbol. Goles, goles y más goles que le hicieron llevarse hasta en tres ocasiones el Trofeo Quini, que galardonaba al máximo artillero de la temporada. Hoy visitará la casa de Quini, su casa, su tierra. La tierrina. Esa que representa con orgullo por todo el fútbol español a base de fútbol y tesón.