Muere una mujer en un accidente en Alfonso Molina (A Coruña) tras salirse de la vía y quedar aplastada por su vehículo

Es el segundo siniestro mortal en la vía en unas pocas semanas

Avenida de Alfonso Molina de A Coruña. Foto de archivo
Noela Bao

Accidente mortal en Alfonso Molina (A Coruña)

Noela Bao

Coruña - Publicado el - Actualizado

2 min lectura0:29 min escucha

Trágico e impactante accidente en Alfonso Molina, una de las principales vías de acceso a A Coruña. Una mujer de 49 años falleció la noche de este lunes al salir y volcar su coche en la avenida.

 Aplastada por su vehículo  

Ocurrió poco antes de la medianoche del martes, a las 23:56, tal y como confirma la Guardia Civil de Tráfico. El vehículo se salió de la vía en dirección salida, a la altura de la fábrica de Coca-Cola.

El coche fue hacia al margen derecho hacia un talud ascendente, lo que provocó que volcase. Con el impacto, la puerta de la conductora se abrió y parte de su cuerpo fue proyectado fuera del vehículo, cuya carrocería lo aplastó. Esto provocó su fallecimiento en el acto.

 La única ocupante del vehículo  

Según informan los servicios de emergencias, la fallecida, vecina de A Coruña, era la única ocupante del vehículo. Varias personas alertaron al 112 del siniestro y avisaron de que había una persona “inconsciente” y posiblemente atrapada en el coche.

061 en Galicia

061 en Galicia

Al lugar acudieron miembros de la Policía Local, Guardia Civil, una ambulancia del 061 y también los Bomberos de A Coruña. Finalmente, no fue necesaria la excarcelación.

 Se investigan las causas  

La mañana de este martes todavía estaban en el lugar patrullas de la Guardia Civil. El equipo de investigación de siniestros viales  del cuerpo lleva la investigación de las causas, apoyados por patrullas del subsector de A Coruña y Policía Local

Según las primeras informaciones, la mujer fallecida llevaba puesto el cinturón de seguridad.

 Segundo accidente en unas pocas semanas  

Es el segundo siniestro mortal en Alfonso Molina en unas pocas semanas. El 25 de noviembre, una joven falleció después del vehículo en el que iba se estrellase contra un viaducto en la misma vía.

En esa ocasión, el accidente se registró en dirección entrada. El conductor, de 26 años, sufrió heridas leves y fue dado de alta a las próximas horas. Dio positivo en el control de drogas, según fuentes consultadas por COPE

