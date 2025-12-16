Una fuerte tormenta descarga sobre Águilas e inunda calles del centro

Una fuerte tormenta ha descargado a primera hora de la mañana de este martes en Águilas, donde la lluvia ha vuelto a provocar la salida de las ramblas en su desembocadura al mar. El agua ha causado cortes en algunas carreteras y calles del centro y el ayuntamiento ya trabaja en la evaluación de los daños.

Calles anegadas y ramblas desbordadas

Según los datos de los sistemas automáticos de información hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Segura, se han registrado precipitaciones de 26 litros por metro cuadrado en un corto intervalo de tiempo, entre las seis y media y las ocho de la mañana. Estas mediciones corresponden a los pluviómetros situados en las ramblas de Minglano y Cañarete.

En las redes sociales, los vecinos del municipio han difundido imágenes de ramblas como la de Las Culebras con un importante caudal. También se han podido ver calles del casco urbano, como Carlos III a la altura de la urbanización Águilas 2000, completamente anegadas por el agua.