El alcalde de Valdoviño alerta sobre el acantilado que se derrumbó: "Va a volver a caer"

Una semana después del derrumbe en los acantilados de Campelo, en Valdoviño, ocurrido tras un fin de semana de intensas lluvias, la situación de riesgo persiste. El alcalde del municipio, el socialista Alberto González, ha advertido sobre el peligro existente no solo en el punto del desprendimiento, sino en toda la franja costera, y ha confirmado que la zona cero permanece acordonada.

Un suceso grabado

El alcalde ha explicado que, si bien los derrumbes son habituales en la costa gallega, "lo excepcional, en este caso, ha sido que alguien lo haya podido grabar". Para González, este hecho insólito ha permitido usar las imágenes para concienciar a la población. Según sus palabras, el vídeo sirve para "informar, explicar el por qué pasan estas cosas" y para que la gente entienda que cuando se da una alerta, es por algo.

La zona más peligrosa

El mayor peligro se concentra en la parte superior del acantilado, por donde discurría un antiguo cortafuegos que era transitado por paseantes. Alberto González ha detallado que todo el terreno es de propiedad privada y que el dueño de una de las fincas incluso había instalado un banco en la zona para disfrutar de las vistas.

Actualmente, el acceso a este banco es imposible. Ha quedado al borde de un desplome de unos cinco o seis metros y, según el alcalde, "se puede caer en cualquier momento". Por este motivo, se ha establecido un perímetro policial para impedir el paso, aunque ha lamentado que no todo el mundo lo respeta. "Ya tenemos fotos y sabemos de gente que no respeta las normas", ha señalado.

El regidor ha sido tajante al valorar la situación actual de la ladera. Ha calificado la zona como "un peligro" y ha asegurado que el terreno desprendido no se va a recuperar. Además, ha lanzado una seria advertencia sobre futuros incidentes: "No sabemos cuándo puede volver a caer, porque va a caer".

Un aviso para toda la costa

Alberto González ha finalizado haciendo un llamamiento a la prudencia generalizado. Ha insistido en que el riesgo de desprendimientos no se limita al punto del derrumbe de Campelo, sino que es una amenaza presente "en toda la costa". Especialmente, ha dicho, "en estas fechas y con tanta agua", que favorecen la erosión del terreno.