Hantavirus: Qué es y cómo puede transmitirse este nuevo virus que teme el mundo en plena crisis del COVID-19

Año bisiesto, año siniestro. Cuántas veces lo hemos repetido mentalmente estos días. En este contexto de psicosis por el coronavirus, y en mitad del estado de alarma y confinamiento decretado en medio mundo, otro microscópico virus se ha convertido en trending topic en medio planeta (no aquí en España). Todo surge a raíz de una noticia procedente de China. Según anunciaba ‘Global Times’ a través de su cuenta en Twitter, un hombre procedente de la provincia de Yunnan, había fallecido tras dar positivo en hantavirus. Las alertas se dispararon y los treinta y dos pasajeros que viajaban en el mismo autobús con el fallecido, fueron sometidas a todo tipo de pruebas. Y es que el mundo no está preparado para un nuevo enemigo invisible.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW