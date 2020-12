El grito de Juan y Medio para interrumpir a su invitada: “¡Viva el Rey Felipe VI!”

Las palabras de Juan y Medio nunca dejan indiferente a nadie. En 'La tarde aquí y ahora', programa que presenta junto a Eva Ruiz, Juan y Medio quiso abordar todas las novedades de la Casa Real y el emérito en una mesa de análisis y debate junto a Carmen Enríquez, Carmen Pardo y Eva Ruiz. Si la pasada semana se hizo viral su comentario sobre el Rey Felipe VI y la República, ahora Juan y Medio ha apoyado al Rey con un comentario bastante contundente.

“VIVA EL REY FELIPE VI”

Ante las informaciones que salen a la luz y que afirman que el Rey sopesa regresar a España por Navidad, Juan y Medio y el resto de participantes en la tertulia comenzaron a analizar el asunto. “Le van a amargar la vida por el simple hecho de estar aquí”, comentaba Carmen Enríquez.

Carmen Enríquez, periodista especializada en la Casa Real

Además, también dejaba claro que “hay partidos políticos que se proclaman antimonárquicos y que quieren acabar con la monarquía como forma de Estado, quizá porque el Rey hace de aglutinante de la unidad del estado español”.

Fue entonces cuando Juan y Medio la interrumpió: “Felipe VI es aglutinante, ¡viva el Rey Felipe VI!”, dijo con mucho ímpetu. Y, aprovechando la polémica surgida la semana pasada por su grito a favor de la República, Juan y Medio apuntó que “cada día voy a decir un viva algo para que se vuelvan locas todas las redes porque me lo he pasado tan bien este fin de semana...”.

Hoy #juanymedioha lanzado otro grito : “ Viva Felipe VI” y que cada uno escoja el que quiera @Evaruizcanalsur@LATARDE_RTVApic.twitter.com/A0lVZWwI1q — Sebasmaspons (@Sebas_Maspons) December 9, 2020

Ante esa polémica que recordó Juan y Medio, Carmen Enríquez dijo que incluso se había preocupado, pero le quitó hierro al asunto. “El mejor desprecio es no hacer aprecio”, dijo la periodista. Para zanjar el tema, Juan y Medio añadió que “hoy dices esto y mañana lo otro y que cada uno escoja lo que le convenga. Yo soy del Rey Felipe VI”.

LA POLÉMICA DE LA PASADA SEMANA

Hace unos días, Juan y Medio sorprendía a todos con unas inesperadas palabras sobre el Rey, ya que el presentador de la televisión pública andaluza dijo que “los reyes hacen menos cuarentena que los demás. ¡Por la República! Los reyes que estén haciendo cuarentenas a todas horas".

Ese comentario vino a raíz de la explicación que dio Carmen Enríquez, periodista especializada en la Casa Real, sobre el final de la cuarentena de Felipe VI, que tuvo que aislarse diez días tras haber tenido contacto directo con un afectado por el coronavirus. “Lo importante es que, por fin, el Rey ha terminado la cuarentena en muy poco tiempo, en 10 días”, dijo Carmen Enríquez.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Juan y Medio provocó un buen revuelo en la mesa de análisis con su comentario a favor de la República. Tanto es así que Carmen Enríquez torció el rostro y seriamente dijo que “si te pones a pedir la República yo me marcho”. La otra colaboradora, Carmen Pardo no se quedó atrás: “Y yo también me marcho”. Al final todo quedó en una anécdota y el programa continuó sin ningún inconveniente.