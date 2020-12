Las inesperadas palabras de Juan y Medio sobre el rey: "¡Por la República!"

Las palabras de Juan y Mediono han dejado a nadie indiferente. El presentador deCanal Sur sorprendía a los colaboradores del programa de "La tarde aquí y ahora" con un comentario que habría incluso incomodado a algunos miembros de su equipo.

Los hechos ocurrieron en el programa del pasado jueves, durante la tertulia informativa en la que abordaban el final de la cuarentena del rey Felipe VI, que tuvo que aislarse durante diez días tras haber sido contacto directo de un afectado por el coronavirus.

TENSIÓN EN EL PLATÓ

Carmen Enríquez, experta en Casa Real, explicaba que afortunadamente "lo importante es que, por fin, el rey ha terminado la cuarentena en muy poco tiempo, en 10 días. Se supone que le hicieron un PCR ayer".

La colaboraba estaba explicando cómo Su Majestad ha tenido que permanecer aislado y se ha visto obligado a suspender todas las actividades que tenía programadas durante ese periodo, a diferencia de la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes sí han continuado con sus agendas.

"POR LA REPÚBLICA"

Fue entonces cuando Juan y Medio cortó a la colaboradora para expresar el siguiente comentario: "Es que los reyes hacen menos cuarentena que los demás. ¡Por la República! Los reyes que estén haciendo cuarentenas a todas horas".

Un comentario que Carmen Enríquez no entendió, de hecho, ella le explicó al presentador que la cuarentena no era inferior a la del resto, si no de 10 días, como marca el protocolo del Ministerio de Sanidad.

LA AMENAZA DE UNA DE SUS COLABORADORAS

Muy seria, Carmen Enríquezle contestó: "Si te pones a pedir la República yo me marcho, ¿eh?". "Y yo también", añadió otra de sus colaboradoras allí presente.

A pesar de lo tajante que se mostraron sus dos colaboradoras, Juan y Medio siguió diciendo "que un rey que solo está 10 días me parece.... Tiene que estar más, lo que sea, más. Eso también está mal hecho, ya verás como eso también es criticable. ¿Resulta que el coronavirus del rey también dura menos?"

"No, Juan, que no es así", le corrigió de nuevo Enríquez. Esta vez la colaboradora intentó zanjar el tema entre risas, para rebajara la tensión vivida momentos antes en el plató.

