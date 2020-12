El encontronazo entre Juan y Medio y estas artistas andaluzas que provoca su salida del plató

Las Carlotas fueron las invitadas musicales en el programa 'La tarde aquí y ahora' que presenta Juan y Medio junto a Eva Ruiz. Las hermanas Carmen y Carlota García Aguilar, naturales de Sanlúcar de Barrameda, acudieron al plató de la televisión pública andaluza para presentar 'La música habla', su nuevo trabajo discográfico.

Las Carlotas son las madrinas del programa que presenta Juan y Medio, aunque a este último parece que no le hizo mucha gracia la visita de las hermanas García Aguilar. Pero más allá del aparente mal rollo entre ellos, la realidad es que todo es fruto de la confianza, la intimidad y el cariño que existe entre las artistas y el presentador.

NO LAS RECIBE AL ENTRAR EN PLATÓ

Cuando Eva Ruiz dijo quienes iban a ser las próximas invitadas en entrar a plató, Juan y Medio ya torció el rostro y dijo que no quería estar presente. “Me van a machacar como siempre, yo me voy, cúrratelo tú”, le dijo a Eva Ruiz, que sorprendida dio paso a las invitadas. “Están aquí ellas, son las madrinas de la Tarde, Las Carlotas”, presentaba Eva Ruiz a unas invitadas que recibían el aplauso del público.

Tras unos segundos, Juan y Medio apareció justo por detrás de Las Carlotas y les dio un pequeño susto. Pasaron a saludarse educadamente, pero la tensión entre el presentador y las cantantes era evidente.

JUAN Y MEDIO Y SU POSTURA A LO BERTÍN OSBORNE

Mientras Eva Ruiz se encargaba de realizarle la entrevista a Las Carlotas, Juan y Medio atendía con una mano metida en el bolsillo. “¿Ustedes os creéis que a mí me puede presentar así?”, le recriminaba Carlota García a Juan y Medio mientras imitaba su postura corporal. “Oye, así presenta Bertín Osborne y os parece a todos muy bien. Bertín siempre lleva una mano en el bolsillo, ¿yo no puedo?”, le contestaba Juan y Medio.

La discusión continuaba y Carlota seguía recriminando la actitud del presentador. “Tú presenta como quieras, pero nosotras tenemos nuestros derechos, así que ponte firme, guapo, que estás con tres señoritas preciosas”, puntualizó Carlota.

¿POR QUÉ NO LO ENCERRÁIS UN RATITO?

Ante la bronca que le había echado Carlota a Juan y Medio, este último sacó su humor más sarcástico para decir lo siguiente: “¿Tres señoritas?, ¿por qué no me habías dicho que venían tres señoritas?, ¿dónde están?”, se pregunta Juan y Medio mientras abandona nuevamente el plató.

Las Carlotas vuelven a quedarse sorprendidas, todo esto entre risas por parte de todos los protagonistas y del público, y es Carmen la que comenta: “se va, hijo de su madre, ¿qué hago, le doy? Como puede ser que venimos a presentar el disco con toda la ilusión del mundo y viene este hombre, ¿por qué no lo encerráis un ratito?”, cuenta una de las componentes de Las Carlotas.

Entonces vuelve a aparecer en escena Juan y Medio con un componente del equipo mientras afirma que “solo me he encontrado estoy ahí dentro”, en referencia a que no ha encontrado a tres señoritas preciosas, como había dicho Carlota.