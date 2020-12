El momento más dramático en la vida de Bertín Osborne: "Tu hijo no pasa de esta noche"

¡Quién lo diría! Bertín Osborne cumplió este lunes 66 años, una edad ya respetable, pero que sin embargo al popular presentador y cantante le sienta fenómenal. Cuando a esa edad otras personas ya están pensando en la jubilación,Bertín se encuentra en la actualidad en un gran momento personal y profesional.

Bertín Osborne triunfa cada semana en Telecinco con el programa "Mi casa es la tuya", pero no sólo eso, también esta temporada es uno de los rostros más representativo de Canal Sur. En el ente autonómico, triunfa con "El Show de Bertín", programa que se emite cada miércoles y que también está obteniendo buenos registros de audiencia en Andalucía.

ENFERMEDAD DE KIKE

El popular "showman" también vive un excelente momento personal. Consolidada su relación con Fabiola Martínez, madre de sus hijos Kike y Carlos, Bertín Osborne no pierde ocasión de poder disfrutar el tiempo con los suyos. Kike, su hijo mayor y que padece una enfermedad que le provoca una discapacidad intelectual es el centro de atención de toda la familia. Tanto él como Fabiola no ocultan el orgullo que les produce ver luchar a su hijo contra las adversidades que le provoca la enfermedad. A través de las redes sociales podemos ver el cariño que Kike despierta en toda la familia y el amor que él les da al tenerlos a su lado.

La enfermedad de Kike, les ha llevado a tener que vivir momentos muy duros desde antes de su nacimiento. Seguramente, uno de los momentos más duros lo describía Fabiola en una entrevista que concedió a la revista Diez Minutos y en la que contó con extrema crudeza los duros momentos que han tenido que vivir y que les llevó a temer por la vida de su hijo: "Cuando no crees acabas creyendo, porque llega un momento en el que sientes que estás en manos de no se sabe quién. Cuando te dicen ‘de esta noche no pasa su hijo’, si no eres creyente rezas a quien sea. Yo solo pedía que Kike saliera adelante”, explicaba en la citada revista.

KIKE PASÓ EL COVID - 19

El coronavirus también sembró la preocupación en la familia Osborne. Semanas atrás Kike dio positivo por COVID - 19, afortunadamente pasó la enfermedad de manera asintomática y el resto de la familia dieron negativo cuando se sometieron a los test para respiro de todos ellos.

CRÍTICOS CON LA LEY CELAÁ

Desde que Kike naciera, Bertín y Fabiola han hecho todo lo posible por visibilizar su enfermedad y poder ayudar a otras personas que estén viviendo su misma situación. Es por ello que crearon la Fundación Bertín Osborne que: "trabajan para mejorar la calidad de vida de las familias de niños con lesión cerebral". Es por ello que Bertín Osborne se ha mostrado muy crítico con la denominada "Ley Celaá" que en su opinión perjudica a niños con "necesidades especiales"

En un vídeo publicado a través de su canal de instagram, el presentador y cantante lanzaba este duro mensaje: “Esto es una cosa absolutamente impensable, no sé quién habrá sido el iluminado, ni a quien se le habrá ocurrido hacer este cambio porque supuestamente los que somos beneficiados ya si les digo con toda la seguridad que somos los más perjudicados”

Como se puede comprobar, Bertín Osborne cumple años, pero sigue siendo igual de combativo que siempre y su energía sigue imparable.

