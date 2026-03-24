Frustran una quedada ilegal de coches 'tunning' en Málaga: 50 denuncias por trompos, circular a 140 km/h y en sentido contrario

La Policía Local ha interpuesto medio centenar de denuncias en un dispositivo especial para evitar concentraciones no autorizadas de vehículos en Málaga, entre ellas una de carácter penal por circular a 140 kilómetros por hora en una vía limitada a 50.

La operación, llevada a cabo este fin de semana en la zona de ampliación del campus universitario, el recinto ferial y el parque empresarial Trévenez contra este tipo de reuniones que se realizan los fines de semana por la noche, han participado más de una treintena de agentes y han usado drones.

De forma coordinada y simultánea, los agentes empezaron a desplegarse a primera hora de la noche del pasado viernes por las inmediaciones del perímetro de la explanada de Cortijo de Torres.

Ante la presencia policial, numerosos vehículos que se dirigían al recinto ferial, se retiraron a la zona universitaria, en el entorno de la avenida Jenofonte y la calle Arquitecto Francisco Peñalosa, pero se encontraron con agentes que cortaron sus accesos este y oeste para identificar y corregir posibles infracciones de conductores de coches modificados ('tunning') que se dieron cita en el lugar.

Además se realizó un control de velocidad en la zona, que dio como resultado 30 denuncias administrativas y una penal por exceso de velocidad, al circular a 140 kilómetros por hora en una vía limitada a 50.

TROMPOS A GRAN VELOCIDAD

A ellas se suman una por conducción temeraria (haciendo trompos a gran velocidad), una por conducir en sentido contrario al estipulado, dos por conducción negligente, seis por no haber pasado la inspección técnica de vehículos, tres por estacionar en doble fila y dos por circular sin seguro.

Además una fue por carecer de permiso de conducción, una por conducir con permiso que no habilitaba para el vehículo que conducía el infractor y una por conducir superando la tasa de alcohol establecida reglamentariamente, mientras que se levantaron 11 actas por tenencia de estupefacientes.

Por su parte, el parque empresarial también fue objetivo de los infractores, por lo que la Policía Local de Málaga se dirigió al lugar y cerró el perímetro de acceso.

INVESTIGACIÓN PREVIA EN REDES

El dispositivo forma parte de un plan especial que lleva a cabo la Policía Local y que, desde hace meses, se ha reforzado para evitar este tipo de concentraciones: mediante la investigación en redes, a través de fuentes abiertas, los agentes detectan las convocatorias y se anticipan a ellas con controles en las zonas más sensibles.

La finalidad es acabar con estas prácticas que ponen en riesgo la seguridad de participantes y del resto de usuarios de las vías.