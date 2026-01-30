Osio de Córdoba, el obispo que forjó el Credo, revive en las calles de su ciudad

La figura del obispo Osio de Córdoba, quien cambió para siempre la historia de la Iglesia desde la época del Imperio romano, vuelve a la primera línea de la actualidad. Su papel fue fundamental no solo para la ciudad de Córdoba y su diócesis, sino para todo el cristianismo. Ahora, una ruta teatralizada auspiciada por el Cabildo Catedral recorre los puntos clave de la capital cordobesa que marcaron su vida, una iniciativa que surge tras el éxito de la exposición 'Córdoba y el Mediterráneo cristiano', que ya puso de manifiesto la trascendencia del obispo.

La influencia de Osio se disparó gracias a su cercanía con el emperador Constantino. Tras la conversión de este, influenciado también por su madre, Santa Elena, la Iglesia se enfrentó a un periodo conflictivo con la aparición del arrianismo, una doctrina que negaba la divinidad de Jesús. En este contexto, Osio se erigió como un pilar de la ortodoxia, siendo el artífice que fijó el credo cristiano en el trascendental Concilio de Nicea del año 325 d.C. Su defensa de la fe fue tal que sufrió martirio, aunque, a diferencia de otros mártires como San Asisclo y Santa Victoria, no murió a causa de ello y vivió más de 100 años.

El legado de Osio se enmarca en un momento clave: la promulgación del Edicto de Milán, que permitió el desarrollo del cristianismo en el Mediterráneo. Córdoba ya era un foco importante, con comunidades cristianas desde finales del siglo II y testimonios arqueológicos desde el siglo IV. El hecho de que Osio fuera cordobés

El inicio de la ruta: un viaje a la Córdoba romana

El paseo tras los pasos de Osio comienza en la céntrica plaza de Las Tendillas. La elección no es casual, ya que este lugar no solo es el corazón comercial de la Córdoba actual, sino que en su día fue el antiguo foro romano. Aquí se sitúa al visitante en el contexto histórico del nacimiento del obispo, en el año 246, en pleno apogeo de un Imperio romano que Osio viviría hasta ver transformado por la fe que él mismo ayudó a cimentar junto a Constantino.

La segunda parada del recorrido se adentra en uno de los episodios más duros de la época: el martirio. En la ermita de San Zoilo, junto a San Miguel, se recuerda no solo el sufrimiento de Osio, sino también el de otros mártires locales. La fachada del templo exhibe una placa de mármol con un pozo y la imagen de Zoilo atado a un tronco, preludio de una historia sobrecogedora.

Durante años, el día de San Zoilo se realizaron peregrinaciones para recoger esta agua, considerada curativa. Este relato sirve para ilustrar la brutalidad de las persecuciones y la fe inquebrantable de los primeros cristianos, incluido Osio, quien también fue encarcelado y torturado en las mazmorras del circo, ubicadas donde hoy se encuentran los jardines de Orive.

Un monumento que narra una vida

El siguiente punto clave es el monumento a Osio en la plaza de Capuchinas. Erigido por iniciativa del obispo Pérez Muñoz y el alcalde Pedro Barbudo para conmemorar el 1600 aniversario del Concilio de Nicea, el monumento se acerca a su centenario, que se celebrará en 2028. La estatua presenta una figura romanizada de Osio, vestido como tal por la época en que vivió, pero con la cruz pectoral de obispo y un báculo que, lamentablemente, ha perdido su parte inferior pero conserva en lo alto el símbolo de la Santísima Trinidad, clave en su lucha contra el arrianismo.

COPE Obispo Osio en el Concilio de Nicea

A los pies de la estatua, tres placas de mármol esculpidas relatan los momentos cruciales de su vida. La primera representa su martirio, donde un soldado romano lo somete a tortura mientras se le ofrece incienso para que renuncie a su fe.

Su fe es inquebrantable y es un ejemplo a seguir” Elena Guía en la ruta del Obispo Osio de Córdoba

COPE El martirio el obispo, en el monumento a Osio

La segunda placa muestra a Osio con la mano levantada, un gesto que en la iconografía cristiana primitiva simboliza tanto el habla como la oración. En ella, el obispo está catequizando al emperador Constantino, quien aparece sentado y ataviado con los símbolos imperiales. La tercera y última placa inmortaliza su momento de mayor trascendencia: presidiendo el Concilio de Nicea, con un pergamino en la mano que representa el Credo y expulsando a Arrio y sus seguidores, declarados fuera de la ortodoxia cristiana.

El legado teológico y la transformación de la ciudad

La influencia de Osio no se limitó a Nicea. Previamente había participado en el Concilio de Elvira (en la actual Granada) y posteriormente, en el año 343, en el Concilio de Sárdica, siempre con el objetivo de combatir el arrianismo y defender a figuras como San Atanasio. Su convicción queda patente en la histórica carta que le escribió al emperador Constancio cuando este lo presionaba, siendo la primera vez que un obispo invoca las palabras de Jesús para separar el poder terrenal del divino.

Desde el monumento, la ruta se dirige hacia Capitulares y el templo romano, un lugar estratégico para explicar la transformación de la ciudad. Mientras el Imperio romano occidental decaía en el 340, Córdoba seguía prosperando, llegando a construir un palacio imperial en Cercadilla. Con la cristianización, los grandes edificios públicos paganos como el templo, el anfiteatro y el circo quedaron sin uso y fueron desmantelados, dando paso a una nueva concepción urbana y arquitectónica.

La gran diferencia de culto, entre una liturgia romana en espacios abiertos y una cristiana que necesitaba recintos cerrados, llevó a la creación de las primeras iglesias cristianas o 'basilicum', origen de las basílicas. Por ello, la ruta culmina de forma simbólica en la basílica de San Pedro, heredera de aquellos primeros templos. Se sabe que Osio provenía de una familia de base social alta, lo que explicaría su nombramiento como obispo con tan solo 38 años.

Finalmente, la visita desvela una noticia de gran alcance para la diócesis: el proceso para la canonización de Osio por la Iglesia occidental.