Óscar Puente carga contra la prensa de Málaga por hacerse eco de las pérdidas millonarias del sector turístico por la desconexión en la alta velocidad

Cuando se cumplen 60 días sin conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid, la tensión ha alcanzado su punto álgido con la intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente. El ministro ha cargado duramente a través de sus redes sociales contra la prensa de Málaga por informar sobre las estimaciones de pérdidas económicas que la interrupción del servicio está causando en el sector turístico. El origen de la polémica es una cifra: 1.300 millones de euros, un cálculo de impacto que ha provocado la reacción en la red social X por parte del máximo responsable de Transportes del país.

“Buleros y mamporreros de quinta”

La reacción de Óscar Puente no se ha limitado a un único exabrupto. A través de varios mensajes en su cuenta de X, el ministro ha utilizado la ironía para descalificar la información periodística, llegando a llamar a los informadores "buleros y mamporreros de quinta". En sus publicaciones, ha vinculado sarcásticamente la falta del AVE con problemas graves de la región, como la crisis en los cribados de cáncer, la eliminación de aulas públicas por parte de la Junta de Andalucía o el desorbitado precio de la vivienda en Málaga. "¿Los radiólogos iban en AVE hasta Málaga y por eso no pudieron hacer los cribados de cáncer?", se preguntaba con sorna, mezclando un asunto de máxima seriedad con la crisis ferroviaria.

Que la vivienda en Málaga está por las nubes porque el AVE no llega en Semana Santa" Óscar Puente Ministro de Transportes

Esa es la cifra de la discordia. Y te vamos a explicar qué hay detrás de esa cifra: este cálculo comprende el periodo del 18 de enero (día del accidente de Adamuz, hasta el próximo 23 de marzo), fecha incumplida por Adif para la reapertura de la línea. Es decir, pérdidas en un periodo de dos meses y no solo en Semana Santa. El dato, por cierto, que han puesto sobre la mesa desde el sector turístico.

¿Y qué parámetros se han tenido en cuenta para calcularlo? En esa cifra se incluye el impacto directo, el indirecto, y el inducido (es decir, el impacto que tiene en otros sectores económicos el gasto que hacen los trabajadores del sector turístico: supermercados, gasolineras, ropa, etc).

Desde Turismo Costa del Sol calculan que en todo 2025, el turismo generó un impacto económico en torno a 22.000 millones de euros en toda la provincia. Ahora el sector habla de 1.300 millones de pérdidas en dos meses por no tener alta velocidad directa. 1.300 millones de pérdidas en dos meses en un sector que genera en un año 22.000 millones, no parece una cifra descabellada.

La disputa política se recrudece

El retraso en la reapertura de la línea ha provocado un agrio enfrentamiento entre administraciones. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado la "improvisación" del Gobierno central y se ha preguntado qué pasaría si una situación similar afectara a la línea de AVE a Barcelona. Moreno ha recordado las tres fechas fallidas prometidas por Adif para la vuelta a la normalidad: el 28 de febrero, el 23 de marzo y, ahora, una nueva promesa para finales de abril que tampoco convence.

Yo creo que hay una falta de planificación o una falta de organización" Juanma Moreno Presidente de la Junta de Andalucía

La solución que se plantea para finales de abril, que consiste en la apertura de una sola vía, tampoco satisface al presidente andaluz. "Supondrá que habrá menos frecuencia y, por tanto, será más lento", ha lamentado Moreno, quien ha insistido: "No podemos estar asumiendo ya con naturalidad todos los días retrasos en la red ferroviaria andaluza". En este contexto, el presidente autonómico ha pedido "mesura, sensatez y respeto" al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Estas palabras de Moreno respondían a unas declaraciones previas de Salas, quien había acusado a los dirigentes del Partido Popular de tener un "bajísimo nivel intelectual y político" y de actuar como "carroñeros políticos" al buscar un "rédito político" del agravio ferroviario que sufre la provincia de Málaga.

El debate llega al Congreso

La controversia también ha escalado hasta el Congreso de los Diputados. El diputado del PP por Málaga, Elías Bendodo, ha reprochado directamente a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su silencio sobre el asunto. "No le he oído hablar nada, no ha dicho ni pío de la cancelación del AVE a Málaga. Y le recuerdo también, Málaga es España", le espetó Bendodo. Montero, por su parte, ha respondido desviando la atención hacia las competencias autonómicas, señalando que "está afectando las más de 100 carreteras, que es responsabilidad de la Junta de Andalucía, y que mantienen también incomunicada al conjunto de la provincia".

Mientras tanto, los ciudadanos siguen siendo los principales afectados por la suspensión de una línea que, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, movió a más de 3 millones de pasajeros en 2025. Hoy se cumplen dos meses de una desconexión que ha provocado un terremoto económico y político, con un ambiente cada vez más caldeado, y que los tuits del ministro Óscar Puente no han hecho más que avivar. La normalidad total, según las últimas previsiones, no se restablecerá hasta final de año.