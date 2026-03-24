Gobernar en minoría en Lugo: Arroxo defiende su hoja de ruta pese a la crisis

La salida de la concejala socialista María Reigosa del gobierno local de Lugo para pasar al grupo de no adscritos ha abierto un nuevo escenario político en el Concello. El primer teniente de alcalde, Rubén Arroxo, ha reconocido la nueva realidad de gobernar en minoría y las dificultades que esta situación conlleva.

Arroxo ha afirmado que, aunque "evidentemente no es la situación idónea", todos los miembros de la corporación deben ser responsables y estar a la altura. "Trabajamos para la gente de Lugo", ha recordado, insistiendo en que, pese a los problemas, el gobierno municipal mantiene "una hoja de ruta marcada" para cumplir su programa, al igual que ocurrió en el mandato anterior.

La aprobación de los presupuestos, en el aire

El principal escollo de esta nueva etapa será la aprobación de los presupuestos municipales. Arroxo ha advertido que la nueva aritmética plenaria "puede repercutir", ya que la propuesta del gobierno deberá someterse a la votación del pleno. En este sentido, ha señalado que tanto el Partido Popular como la concejala no adscrita "tendrán que decir si votan en contra de que se hagan obras en Lugo".

Si se vota en contra de los presupuestos no se van a poder arreglar las calles de Lugo" Rubén Arroxo Teniente de alcalde

El teniente de alcalde ha sido claro sobre las consecuencias de un posible bloqueo. "Si se vota en contra de los presupuestos, no se van a poder arreglar las calles de Lugo" ni se podrá "pintar la señalización vial que está en mal estado". Además, ha señalado directamente al Partido Popular, afirmando que "sería corresponsable" de que la ciudad no tuviese nuevas cuentas.

Pese a todo, Arroxo se ha mostrado convencido de que sacarán adelante su proyecto para la ciudad, comparando la situación actual con otras dificultades superadas, como la pandemia. "Nuestro objetivo es seguir volcados trabajando por Lugo para que esta ciudad avance", ha concluido.