Alberto Díaz pone la primera piedra al pabellón que llevará su nombre

El base internacional del Unicaja, Alberto Díaz colocó este lunes la primera piedra del futuro Pabellón Polideportivo que llevará su nombre en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, con una inversión de 2,7 millones, incluido el IVA, que aportarán el ayuntamiento de este municipio y la Diputación Provincial de Málaga.

En el acto, Díaz estuvo acompañado por el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; el presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; y el presidente del club cajista, Antonio Jesús López Nieto; y fue una fiesta deportiva con protagonismo especial para la cantera del baloncesto en esta localidad.

pabellón para baloncesto

Las obras del futuro Pabellón Polideportivo 'Alberto Díaz' se adjudicaron recientemente a la empresa A7GR Servicios y Obras, que presentó una oferta de 2.264.676,54 euros (2,7 millones incluyendo el IVA), una inversión con un plazo de ejecución de un año y financiada por la Diputación con un millón de euros, mientras que el ayuntamiento aportará el resto.

Se construirá sobre una superficie total de actuación cercana a los 3.900 metros cuadrados, de los cuales más de 1.700 corresponderán al edificio principal. La pista central, de 45 por 24 metros, permitirá habilitar tres canchas transversales y una longitudinal, posibilitando compaginar partidos y entrenamientos y siguiendo los criterios técnicos de las normativas deportivas andaluzas. Estará equipado con cortinas separadoras, zonas de circulación diferenciadas entre deportistas y público, vestuarios, espacios auxiliares para el juego y accesos específicos para jugadores, personal técnico y espectadores.

NOELIA PLAZA CANTERO Alberto Díaz lleva 9 años residiendo en Alhaurín de la Torre

Dispondrá de grada fija para unas 350 personas, con posibilidad de ampliación mediante gradas supletorias, y contará además con aparcamiento exterior de unas 25 plazas, incluida una adaptada y otra con punto de recarga eléctrica, así como zona para bicicletas. El diseño arquitectónico apuesta por una volumetría integrada en el entorno deportivo, con acabados en hormigón, chapa metálica y vidrio, una sola planta funcional y accesos cómodos tanto desde Santa Clara como desde las calles del entorno.

Numerosos niños y niñas integrantes de los dos clubes locales, el CB Alhaurín de la Torre y el Algazara, participaron en el acto de colocación de la primera piedra de este pabellón junto con el capitán del Unicaja; su entrenador, Ibon Navarro; y el exjugador y embajador del club, Carlos Cabezas.

alberto díaz feliz

Las autoridades han enterrado la tradicional urna en la que se han depositado tres periódicos del día, las banderas de España y de Andalucía, monedas de curso legal, una camiseta de Alberto Díaz y otras dos de los equipos de baloncesto de Alhaurín de la Torre.

Alberto Díaz, de 31 años y conocido como el 'pelirrojo' de la selección española, agradeció a las instituciones y a todos los asistentes su cariño, y relató que cuando el alcalde de la localidad en la que vive le anunció este proyecto en 2022, no se "lo podía creer", porque “es un orgullo y una responsabilidad” para él darle nombre a un pabellón deportivo.

NOELIA PLAZA CANTERO Alberto Díaz se dirige al público

"Estamos en un mundo muy digitalizado y apostar por el deporte y la salud es fundamental", aseveró el base del Unicaja, a quien felicitó el presidente de la Diputación, Francisco Salado, por ser “un ejemplo a seguir” y por este “merecido reconocimiento”.

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, aseguró, por su parte, sentirse “muy contento por fortalecer los vínculos ya existentes del club con Alhaurín de la Torre y feliz, además, por Alberto Díaz, capitán e icono del equipo”.

El alcalde de esta localidad malagueña, Joaquín Villanova, afirmó sentirse “superemocionado”, especialmente por todos los jóvenes que practican baloncesto en Alhaurín y por sus familias, y recordó que el Ayuntamiento lleva cinco años trabajando en este proyecto y que Alberto Díaz es “un gran ejemplo por los valores que representa”