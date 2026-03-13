Curro Rodríguez, el empresario Fénix malagueño: "En España hay mucho terrorismo fiscal y mucha ineptoburocracia"

El empresario malagueño Curro Rodríguez ha vuelto a hacer gala de su apodo de ave fénix de los negocios con la fundación de su empresa número 41. Durante una entrevista, el propio Rodríguez corrigió la cifra inicial de 40, desvelando que un recuento reciente para una charla TED que va a impartir en Madrid elevaba el total a 41 compañías creadas a lo largo de su trayectoria, de las cuales 25 permanecen activas en diez países diferentes.

ANSA, una nueva apuesta patrimonial

Esta nueva aventura empresarial, bautizada como ANSA, se centra en la gestión de activos inmobiliarios propios para destinarlos tanto al alquiler vacacional como al de larga duración. Rodríguez ha aclarado que no se trata de "una inmobiliaria al uso tradicional", sino de un vehículo para gestionar su patrimonio personal. Esta compañía operará de manera independiente y no formará parte del Grupo Ly, que actualmente aglutina diez de sus empresas.

El empresario ha puesto el foco en un sector en auge, señalando que "es parte del crecimiento de una ciudad, siempre es el turismo, y ahora un turismo que está muy en boga es el alquiler vacacional". Considera que gracias a este modelo se impulsa el desarrollo de muchas ciudades.

Planta productora de Grupo Ly

‘Los Aprendedores’, un proyecto para escalar

De forma paralela, Curro Rodríguez impulsa ‘Los Aprendedores’, un proyecto solidario sin ánimo de lucro que busca crear "la comunidad de empresarios más grande que exista". La iniciativa, que cuenta con un equipo de expertos, está diseñada para ofrecer formación y, sobre todo, solucionar el principal obstáculo que detecta en el tejido empresarial español.

Los empresarios, en cuanto ganan un poquito, pierden la ambición"

"El gran problema que tenemos en España es que los empresarios, en cuanto ganan un poquito, pierden la ambición y pierden el escalamiento de las empresas", ha afirmado Rodríguez. Ha destacado que el 99,9% de las empresas españolas tiene menos de 200 trabajadores y el 99% tiene menos de 20. El objetivo del proyecto es fomentar una conexión de networking global que permita a los empresarios conectar con otros en México, Madrid o Barcelona para potenciar el crecimiento de sus negocios.

Curro Rodríguez en una charla

Las barreras de emprender en España

Rodríguez se ha mostrado muy crítico con el entorno empresarial en el país, que califica de "muy, muy, muy complicado". Ha denunciado lo que denomina como "terrorismo fiscal" y una "ineptoburocracia" que, según él, lastra la inversión y dilata los tiempos de manera desmesurada en comparación con otros países.

El problema que tenemos, no en Andalucía, en España en general y en mucha parte de Europa, es la ineptoburocracia"

"El problema que tenemos, no en Andalucía, en España en general y en mucha parte de Europa, es la ineptoburocracia, que lo que hacemos es difícil o fácil por medio de lo inútil", ha sentenciado. El empresario ha señalado como ejemplos de mayor flexibilidad a Portugal, Estonia, Londres o Miami, donde no existe la doble imposición, o Italia, que cuenta con "inmensas" ayudas al desarrollo industrial.

A pesar de las dificultades, Curro Rodríguez reafirma su compromiso con Málaga, desde donde sigue impulsando sus proyectos con el objetivo de posicionar la ciudad en el mapa empresarial mundial.