Andalucía pisa el acelerador de la movilidad sostenible con hidrógeno verde, baterías y combustibles del futuro

Andalucía ha presentado sus credenciales para liderar la transformación industrial hacia la movilidad del futuro en el marco del E-Mobility Expo World de Málaga, el mayor evento profesional de Europa para la movilidad sostenible. El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela, ha detallado la estrategia de la comunidad, que ya cuenta con una relevante industria automovilística de componentes con empresas como HORSE en Sevilla, Valeo en Martos o Dekra en la propia Málaga.

El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde

Uno de los proyectos estrella es el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que ya ha recibido la "decisión firme de inversión" por parte de MOEBE. Pardela ha confirmado que el proyecto "empieza a caminar" con un compromiso inicial de 1.000 millones de euros para su primer tramo en Huelva, una cifra que se ampliará en una segunda fase en el Campo de Gibraltar.

Podemos decir que ya es una realidad definitiva en el sentido de comprometer 1.000 millones de euros"

Autoridades en la inauguración del congreso

Esta iniciativa, según el consejero, es clave porque permitirá fabricar los llamados combustibles sintéticos o e-fuels, que son cero emisiones y servirán para descarbonizar sectores como la aviación, la automoción y el transporte marítimo. Este proyecto se suma a la planta de biocombustibles que MOEBE ya tiene en construcción avanzada en Huelva para producir combustibles sostenibles de aviación.

Neutralidad tecnológica como bandera

Frente a la normativa europea, Paradela ha defendido la postura andaluza de la neutralidad tecnológica. "Nosotros pensamos que, para de verdad descarbonizar el transporte, hace falta combinar distintas tecnologías", ha señalado. Aunque el vehículo eléctrico es una realidad prometedora, el gobierno andaluz cree que no es la única alternativa y apuesta por un futuro donde convivan soluciones basadas en el hidrógeno, los híbridos y los combustibles sintéticos.

El vehículo eléctrico está aquí para quedarse, pero pensamos que no es la única alternativa"

Motos eléctricas en el eMobility

Esta visión busca dar certidumbre a una industria que genera un gran volumen de empleo y dar respuesta a un reto mayúsculo, ya que el transporte supone el 40% del consumo de energía en Andalucía y más del 30% de las emisiones de CO2. El objetivo es desarrollar estas soluciones de forma "asequible para el público en general", ha destacado el consejero.

Baterías y futuro industrial

El ecosistema de las baterías de almacenamiento también avanza con paso firme. Paradela ha anunciado que los permisos para la instalación de una fábrica de baterías en Humilladero (Málaga) están en marcha, con el suelo ya adquirido. A esta iniciativa se suma un acuerdo que consolida COX, la nueva propietaria de Abengoa, con otro fabricante de tecnología de baterías. El consejero ha subrayado que el almacenamiento es "esencial" para dar estabilidad al sistema energético basado en renovables.

Público en la inauguración de eMobility

Para Jorge Paradela, la movilidad sostenible puede convertirse en uno de los motores industriales estratégicos para Andalucía en la próxima década. La comunidad ya ha presentado una estrategia para el estímulo de los combustibles sostenibles de aviación, aprovechando su liderazgo nacional en biomasa y su potencial para producir hidrógeno. Proyectos como la planta de Huelva, el desarrollo de metanol verde para el transporte marítimo o incluso los prototipos de motos de hidrógeno vistos en el congreso, demuestran que Andalucía "está presentando alternativas" y ofreciendo "soluciones concretas para la descarbonización".