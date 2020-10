El ataque de sinceridad de José Manuel Soto con Fran Rivera: "Si alguien me llama facha lo bloqueo de entrada"

José Manuel Soto es una persona que no pasa desapercibida en las redes sociales. Cualquier comentario que hace de política o sobre cualquier tema de actualidad se llena al momento de cientos de personas que se muestran a favor o en contra.

El popular cantante se ha sincerado en una entrevista con su amigo, Fran Rivera, en el programa Espejo Público de Antena 3. Soto confiesa que las críticas las lleva bien pero su familia no tanto: “A mí no me afectan los comentarios críticos en las redes sociales, pero mi familia sí que lo pasa mal y les afecta. No les gusta ver esas cosas. Pero cuando uno entra en twitter y expone su opinión son riesgos que se corren. No leo todos los comentarios, pero tampoco son todos malos. Pero abundan los trolls, esos están dirigidos y eso sí me parece peligroso. Yo sólo permito que me contesten los que tienen validados su nombre, apellidos y teléfono”.

A Soto le molesta profundamente que por defender a España se le tilde de fascista: “Me dicen facha por no estar de acuerdo con ciertas cosas. Todo empezó porque me posicioné del lado del estado español por el tema catalán” y prosigue: “Es cierto que con diferentes temas te calientas y hay quien se ofende. A mí me gusta debatir y que la gente te lleve la contraria y te razone. Pero si uno me dice de entrada eres un fascista, directamente lo bloqueo,” subraya el cantante de “Déjate querer”

��VÍDEO| A la vuelta de pubi @Paquirri74 vuelve una semana más con #RiverayAmigos hoy con @JOSEMANUELSOTO1



Puedes verlo en directo aquí ▶ https://t.co/CdeaGxOKoKpic.twitter.com/fKsWGdfETE — Espejo Público (@EspejoPublico) October 13, 2020

A raíz de sus opiniones, el cantante sevillano reconoce que ha recibido llamadas para entrar en política:“Me han llamado de muchos sitios, he recibido propuestas de VOX o PP pero no estoy interesado en entrar en política”

Tanto a Soto como a Fran Rivera se les tilda de “señoritos andaluces” y ambos se lo toman con humor: “Seguro que la gente cuando vea la entrevista dirán ahí está los dos señoritos, los fachas con el caballo… Antes nadie discutía de política, salíamos con gente de distinta ideología y no pasaba nada. Nadie hablaba de Franco ni de malos rollos… ahora se está envenenando el ambiente”.

RELACIÓN CON CARMINA ORDOÑEZ

Durante la entrevista con Fran Rivera, Soto recordó a la madre del popular torero, Carmina Ordoñez. Con la madre de Rivera comenzó a hacer el “camino” a la aldea de El Rocío: “Llevo haciendo el camino toda la vida. Hace 40 años que empecé con tu madre y con tu tía Belén. Nos reíamos muchos y gracias a ella conocí a gente tan fantástica como Chiquetete, Rocío Jurado o Lola Flores. Era un sueño poder estar ahí con ellos”, rememora. Para Soto, Carmina era “muy divertida. En el Rocío se transformaba y era la reina. Era tremenda. El camino antes era más íntimo, te aislabas del mundo”.

ENRIQUE PONCE CANTÓ CON ÉL

En la conversación también salió a relucir el nombre de Enrique Ponce, ahora de plena actualidad por su relación con la joven Ana Soria: “Yo saqué a cantar a Enrique Ponce en el Teatro Real y lo hace realmente bien. Él lo dejaría todo por ser como Luis Miguel, tiene un artista dentro. La música la vive con pasión”.

Sobre su relación con la joven almeriense, Soto se pone del lado de Ponce: “Él está enamorado, está entregado. Enrique ya está de vuelta de todo, lo ha conseguido, todo, tiene dinero y está legitimado para hacer lo que le dé la gana. Yo creo que le pone que la gente opine de él. Está disfrutando como un niño pequeño. Lleva 30 años jugándose la vida”, comenta José Manuel Soto.

