El consejo de Alfonso Ussía a José Manuel Soto cuando está a punto de "pasar de todo"

Todos somos conscientes de que estamos viviendo un momento histórico. Las siguientes generaciones estudiarán este periodo en los libros de historia. El actual momento político no deja indiferente a nadie. La crispación se ha instalado en el Congreso de los Diputados y esa inestabilidad llega al pueblo. Basta con echar un vistazo a las redes sociales, donde los bandos están bien diferenciados y los temas políticos dan pie a discusiones acaloradas que suelen acabar en isnultos y faltas de respeto.

La situación actual no deja indiferente a nadie y es momento de posicionarse. Están los que alaban la gestión del gobierno y están las personas que critican la gestión del actual equipo de gobierno y especial la manera de llevar a cabo esta crisis que estamos viviendo. Una de las personas que ha dejado clara su postura es José Manuel Soto. El cantanta andaluz se ha mostrado crítico con la gestión de Pedro Sánchez y de sus actuales socios de gobierno de Podemos.

La sana costumbre de opinar abiertamente de la situación política le ha granjeado ferreas críticas al cantante de "Por ella". No hay comentario es las redes sociales de Soto que no le acarree insultos por el hecho de criticar la gestión del gobierno. El cantante ha aguantado estóicamente los insultos que ha ido recibiendo a lo largo de todos estos meses. Sin embargo, en su último tweet, ha mostrado su hartazgo por los ataques que está recibiendo: "Saturado de política y a la vez preocupado con la deriva totalitaria. Mi salud mental me pide pasar de todo y ser feliz, pero mi responsabilidad me exige denunciar abusos y ser fiel a mis principios. Cada día me gano nuevos enemigos y nuevos vetos, ¿merece la pena?"

Saturado de política y a la vez preocupado con la deriva totalitaria. Mi salud mental me pide pasar de todo y ser feliz, pero mi responsabilidad me exige denunciar abusos y ser fiel a mis principios. Cada día me gano nuevos enemigos y nuevos vetos, ¿merece la pena? — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) June 8, 2020

APOYOS DE USSÍA Y MIGUEL TEMPRANO

Leyendo este último post de Soto, es de entender que el cantante no pasa por su mejor momento anímico por las críticas recibidas. Es por ello que ha recibido infinidad de comentarios dándole ánimos y pidiéndole que resista. Una de las personas que ha querido darle fuerzas es el periodista y escritor, Alfonso Ussía, que también está siendo objeto de linchamiento en las redes sociales por su opinión contraria al gobierno: "El que resiste gana, José Manuel. Me he preguntado lo mismo mil veces",

El que resiste gana, José Manuel. Me he preguntado lo mismo mil veces. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) June 8, 2020

El periodista y reportero gráfico, Miguel Temprano, también se ha querido unir a las muestras de solidaridad y apoyo a Soto y le ha transmitido un mensaje muy contundente: "No te achantes... antes morir de pie que vivir arrodillado... Y por cierto que sepas que no estás solo y no eres el único"

No te achantes... antes morir de pie que vivir arrodillado... Y por cierto que sepas que no estás solo y no eres el único... ����‍♂️�������� — Miguel Temprano (@mtemprano) June 8, 2020

El mensaje de José Manuel Soto ha vuelto a ser viral registrando más de dos mil retweets y casi doce mil me gusta. A tenor de los posteriores post de Soto en tweeter, parece que nada ni nadie callará al cantautor sevillano.

