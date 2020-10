Ágatha Ruiz de la Prada revela cómo celebró su ruptura con Pedro J: "Un torero me llevó el desayuno a la cama"

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada está en boca de muchos debido a que últimamente se prodiga por los programas de televisión. Su última aparición ha tenido lugar en el programa 'Un año de tu vida' que presenta la periodista Toñi Moreno. Entre otras muchas cosas, Ágatha se sincera sobre su ruptura matrimonial con el periodista Pedro J. Ramírez en una entrevista en la que también está presente Francisco Rivera.

ASÍ CELEBRÓ SU DIVORCIO UN AÑO DESPUÉS

Ágatha Ruiz de la Prada no tiene reparos a la hora de referirse a Pedro J. Ramírez, al cual ella llama “el innombrable”. La diseñadora madrileña cuenta una anécdota que a muchos sorprende. Al que no le sorprende es a Francisco Rivera, ya que también es protagonista de la anécdota. “Cuando pasó un año de la ruptura con el innombrable pensé que tenía que hacer una fiesta o algo grande que tenía que ser lo mejor del mundo. Se me ocurrió que el chico más guapo de España me trajese el desayuno a la cama”, cuenta en referencia a su amigo Fran Rivera.

Francisco Rivera, por alusiones, comenta a continuación que “el más guapo no estaba disponible, pero el que tenía más a mano era yo. Le llevé el desayuno con flor y todo”, afirma entre aplausos. La anécdota del desayuno tiene lógica, ya que Ághata Ruiz de la Prada también le admite a Toñi Moreno que Pedro J. Ramírez le dijo que quería separarse de ella cuando una mañana le llevó el desayuno a la cama. “Desde ese día no lo volví a ver jamás”, apunta.

LOCA DE AMOR POR FRAN RIVERA

Entre bromas, y en un ambiente muy simpático, Ágatha Ruiz de la Prada se siente cómoda rodeada de sus amigos, entre los que se encuentra el torero Fran Rivera. A ambos les une una relación especial de amistad desde hace muchos años y la diseñadora explica lo siguiente: “Ya me hubiese gustado que Fran intentase ligar conmigo, siempre he estado loca de amor por él pero nunca me ha hecho caso”, afirma entre risas.

SE SEPARAN A LOS TRES MESES DE CASARSE

La relación, el matrimonio y la ruptura de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez tuvo siempre mucha repercusión. Y es que tras treinta años de relación, ambos deciden casarse en el año 2016. Y no parece que fue la decisión más acertada, ya que apenas tres meses después él le anunció que quería separarse.

En la actualidad, la diseñadora y empresaria pasa por un momento dulce y feliz, ya que vive una relación de amor con Luis Gasset, un diseñador de joyas que le ha devuelto la ilusión a Ágatha.

