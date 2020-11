Unicaja apaliza a Mornar Bar y recupera el liderato (98 - 72)

Unicaja sumó su quinta victoria en Eurocup ante Mornar Bar en un partido sin historia (98 – 72). Los malagueños basaron su victoria en un brutal acierto desde la línea de tres desde donde anotó 16 triples. El equipo malagueño es líder y casi sentencia su pase al Top 16.

Unicaja empezó desde el principio a revelar sus intenciones y dejando bien claro la diferencia entre los dos equipos. El acierto de los malagueños desde el triple fue brutal durante los primeros 20 minutos con un nombre propio: Francis Alonso.

ESPECTACULAR ACIERTO DE TRES

La metralleta malagueña es una de las grandes sensaciones del baloncesto natural y su influencia en Unicaja sigue creciendo. Alonso lideró la ofensiva malagueña desde el salto inicial, dos triples suyos, uno de Alberto y otro de Bouteille dieron al equipo de Casimiro las primeras rentas favorables al inicio del partido. El único lunar de un inicio avasallador fueron las dos tempranas faltas de Rubén Guerrero que le llevaron al banquillo en sólo tres minutos. Precisamente una canasta de su sustituto, Gerun, ponía la máxima renta para Unicaja 21 – 6 (min 35) lo que obligaba al entrenador de Mornar Bar a pedir tiempo muerto.

Tras el parón reaccionó el equipo montenegrino, con Pullen de nuevo en cancha el conjunto balcánico se reactivó e impedía que Unicaja anotara tan fácil lo que propició un parcial de 0 a 6 que les permitía rebajar la barrera de los 10 puntos tras un dos más uno de Pullen(25 -16).

“METRALLETA” ALONSO

El segundo cuarto comenzó con desaciertos por parte de los dos contendientes y permitió que de nuevo con una canasta de Pullen, Mornar Bar se acercara a siete (29 – 22). Pero eso fue sólo un espejismo. Con Alonso y Díaz de nuevo en pista, más la presencia de Carlos Suárez, Unicaja subió la intensidad y de nuevo Alonso volvió a “desenfundar” dos triples suyos, otros dos de Suárez y otro de Wazcynski volvieron a estirar las diferencias y poner el más 20 al descanso 54 – 34. El acierto desde la línea de tres fue espectacular 10 de 13 para Unicaja. Sencillamente brutal.

PARTIDO SENTENCIADO

El partido parecía sentenciado, pero con Unicaja hay que ser prudentes porque ya lo hemos visto sufriendo en Eurocup tras grandes inicios. Pero está, vez no dio opción al rival. Liderado por el acierto de Bouteille, el equipo malagueño dejó claro desde el inicio que no iba a dar ni una sola concesión. Un triple de Alberto Díaz puso el más 30 para los verdes y dejaba aniquilado al rival (73 – 53). Aunque los de Pavicevic tiraron de orgullo para no llevarse una paliza histórica de Málaga, el partido ya estaba finiquitado. El último cuarto fue un mero trámite que sólo sirvió para engordar las estadísticas y para que Unicaja reafirmara su liderato de grupo y superar el average a Mornar Bar (98 – 72).

Aquí puedes consultar la estadística completa

También te puede interesar:

Luis Muñoz: "Ojalá se consiguiera el ascenso, pero ahora toca pensar en los 50 puntos"

Petón desvela su participación en la compra del Málaga en la época de Antonio Asensio

Larrubia, la próxima joya que le viene al Málaga: Malagueño y malaguista