Petón desvela que estuvo detrás de la compra del Málaga: "Esta ciudad es lo mejor que te puede pasar"

José Antonio Martín Otín, más conocido como "Petón" ha sido protagonista en "La Tarde en Andalucía" espacio que se emite en COPE Andalucía. El popular presentador de "Tiempo de Juego" es un enamorado de Málaga y en cuanto sus obligaciones se lo permiten no duda ni un instante en viajar hasta la capital de la Costa del Sol.

La relación de Petón con Málaga es un tanto curiosa y como no podía ser de otra manera está ligada al fútbol y en especial al Málaga CF. Peton tiene casa en uno de los lugares donde mejores vistas se pueden tener de la capital de Málaga: “Tengo casa en el mirador de Gibralfaro, gracias a Dios y al que era gerente del Málaga CF. en aquella época, Baltasar Artero. Compré casa en Málaga, esto es curioso, justamente en el momento en el que Antonio Asensio compra el Málaga C.F. gracias a una visita que me tocaba a mí cuando estaba en Antena 3 para hacer el Torneo Costa del Sol. Estuvimos en una reunión con la entonces alcaldesa Celia Villalobos. El Málaga venía de unos momentos durísimos, con el CD Málaga que hacía pocos años que había desaparecido y tras pasar el Atlético Malagueño a ser el primer equipo de la ciudad. Yo me volví a Madrid y Asensio compró el Málaga por esa visita, habló con Fernando Puche y se hizo la venta. Y la verdad, que durante mucho tiempo fueron los mejores años del fútbol malagueño”, relata el habitual comentarista de los partidos del Atlético de Madrid en COPE.

PETÓN Y MÁLAGA

Petón ya conocía Málaga y de hecho ya tenía residencia en la provincia: “En Calahonda tenía un apartamento muy bonito y me lo pasaba muy bien corriendo con Javier Artero y con Vicente Valcarce que eran jugadores del Málaga. Y gracias a Baltasar Artero, que vivía allí, me dijo que me comprara casa y la verdad que es de las mejores cosas que he hecho. Llegar allí, víctima de todos los estreses, abrir la ventana y ver el mar por un lado y Málaga por otro y estar en mi balconcito es lo mejor que te puede pasar”.

El conocido comentarista revela lo que siente cada vez que llega a Málaga: “Los malagueños tenéis esa suerte, pero tampoco percibís como los de fuera, el impacto que te produce llegar a Málaga y divisarla en esos atardeceres tan lindos. Llegar de la nada y ver el todo, es la bomba”.

Desde Gibralfaro se pueden observar las mejores vistas de Málaga

Con tantos años visitando Málaga, Petón es un especialista en poder recomendar lugares para vistar en la provincia: “Pasear por el corazón de Málaga es súper agradable. Me paran, me preguntan por el Atleti, por el Málaga, por el jeque… Pero también me encantan los pueblos del interior y caminarlos. Nerja, hacer el Caminito del Rey. Me encanta Ronda, soy muy de la dinastía Ordoñez. Yo he estudiado mucho sobre la Guerra Civil y no se ha dicho que su mejor amigo era Joaquín Amigo. Amigo tuvo el infortunio de estar en Ronda y ser católico en los primeros días de la Guerra Civil y lo tiraron por el Tajo de Ronda y cuando paseo por Ronda y paseo por esa maravilla tengo un recuerdo maravilloso para ese poeta más desconocido”.

APASIONADO DE LA SEMANA SANTA

Petón, como cualquier malagueño o visitante, anhela que vuelva la normalidad a las calles: "Ha sido un verano que resta alegría, pero creo que Málaga lo ha llevado mucho mejor que otros sitios del Mediterráneo. Hemos perdido la Feria de Málaga, la Feria de los Pueblos y tomar esa copita de Cartojal. Ojalá estos placeres nos lo devuelva pronto la salud”.

Pero una de las grandes pasiones de Petón está relacionada con la "Semana Mayor" de Málaga de la que es un auténtico enamorado: “La Semana Santa me apasiona. Cuando me enamoré de Málaga sentí como mío El Cautivo. Los amaneceres con él en la víspera de la Semana Santa es una sensación tremenda. Pero una de las cosas más maravillosas que me han pasado ha sido con el Cristo de Mena, pero curiosamente no fue en Málaga. Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, hubo un desfile procesional donde estuvo el Cristo de Mena. Yo iba siguiendo todas las procesiones y cuando vi al Cristo de Mena en plena Calle Alcalá, vi a mi Málaga entera llevando al Cristo. Cuando bajó por Gran Vía y cruzó por Cibeles a mí se me rompía el corazón de la emoción. Entonces me encontré a un chico que hacía prácticas en COPE Málaga y me cuenta que había visto a un cantante de rock duro que estaba llorando a lágrima viva, yo lo ví y me cuando me conoce, me dice no se lo cuentes a nadie, que si no se me rompe la imagen que tengo. Entonces me di cuenta de la profundidad del mensaje del Cristo de Mena”.

EL MÁLAGA C.F. DESAPROVECHADO

Una conversación con Petón no puede terminar sin hablar de fútbol y estando en Málaga había que preguntarle por el club blanquiazul: “El club con más potencial y más desaprovechado del fútbol es Málaga, por afición, habitantes, estadio, pasión...Pero te llega un individuo sospechoso y te hace lo que hace. Lo mejor es tener gente del sitio que sienta lo que es el club y que puntualmente haga inversiones de fuera pero sin perder el control”.

José Antonio Martín Otín, Petón para todos, es uno más de las miles de personas que se siente enamorados de Málaga.

