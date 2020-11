Larrubia, la próxima joya que le viene al Málaga: Malagueño y malaguista

Una de las jóvenes promesas de la cantera seguirá en el club de su vida. David Larrubia Romano (Málaga, 20/04/2002) es un talentoso mediapunta zurdo que, aún en edad juvenil, ya ha vestido la camiseta del filial y el primer equipo blanquiazules. Tiene apenas 18 años y ya sueña con marcar un gol, en La Rosaleda y con público.

David llegó del RomaLuz CF al Málaga CF en el año 2012 en categoría alevín. Internacional en categorías inferiores con España, su crecimiento ha sido constante en los conjuntos de La Academia.

ENORME FUTURO

Asiduo ya en entrenamientos, convocatorias y partidos del primer equipo enLaLiga SmartBank, Larrubia y el Málaga se aseguran un ilusionante presente y un futuro esperanzador tras firmas un contrato de ampliación hasta el 2023. Este talentoso canterano queda atado, al menos para que el Málaga disfrute de un presente muy bueno.

UN SUEÑO

En una entrevista concedida a los medios oficiales del club malaguista, David Larrubia quiere seguir soñando despierto, “estoy cumpliendo un sueño, todavía soy juvenil y me queda mucho por aprender. Cumplí mi sueño de jugar en La Rosaleda, pero no quiero conformarme con eso y quiero seguir aquí en el Málaga y seguir jugando muchos partidos en La Rosaleda”, señala con ilusión.

El canterano se refirió además a su entereza como persona. Él tiene la cabeza bien amueblada, “quiero hacerlo con calma todo, todo lleva su tiempo y no por llegar antes llegas más lejos. Llegué aquí en alevines y poco a poco han ido pasando los años y, sin darme cuenta, ya estoy en el primer equipo. Ha pasado todo muy rápido y sin esperármelo”, apunta.

JUVENIL, COMO PEDRI

Tiene apenas 18 años, ya es internacional y asume su rol, “mi ficha es de juvenil, mi equipo es el Juvenil y si me suben al Malagueño, muy bien, y si estoy en el primer equipo, también, pero mi cabeza está en el Juvenil”, comenta. Del actual primer equipo con el que ya ha disputado unos 80 minutos en total comenta que, "los fichajes nuevos nos han ayudado mucho a los canteranos. Hay un grupo muy unido y compacto, y creo que este año vamos a hacer grandes cosas. Trabajando poco a poco vamos a conseguir cosas buenas”, dice.

Confianza de Pellicer, el cual es su valedor. para el malagueño, Pellicer es clave, "me conoce desde muy pequeño, del campo del Roma Luz cuando entrenaba con los juveniles, de ahí me conocía. El año pasado me subió al Malagueño y me da mucha confianza. Confía mucho en mí”.

CANTERANO

Tiene su cuarto pintado con los colores del Málaga, fue recogepelotas del primer equipo y además ha pasado por todas las categorías base. Lo tiene todo para llegar, "marcar en La Rosaleda y celebrarlo con la gente sería el próximo sueño por cumplir. El Málaga sabe que yo quiero estar aquí. Ahora que el Málaga necesita tirar de la cantera, creo que la cantera debe ser un pilar fundamental. He renovado porque me inspira mucha confianza este proyecto”, apunta. Hay jugadorazo para rato.

