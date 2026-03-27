El Caballo de Plata consigue la permanencia en la Primera División Andaluza de ajedrez

El Caballo de Plata cerró la temporada en el grupo F de la Primera División Andaluza con una derrota frente al Rey Huércal A (1,5-3,5). Los motrileños compitieron, pero no pudieron rematar en los momentos clave. El equipo finaliza la liga con la permanencia asegurada, con once puntos acabaron en una meritoria posición en la zona media de la tabla.

El match comenzó de la mejor manera posible, gran victoria de Borja Cañadas que se impuso e Miguel Álvarez tras una muy buena partida. Borja ha firmado una liga espectacular, superando los 2.000 puntos de Elo y siendo uno de los pilares del equipo. Por su parte, Alejandro Valenzuela logró tablas en un final con peón de más que no consiguió transformar.

Tres fueron las derrotas. Julio Bacas, que había salido muy bien de la apertura, terminó perdiendo tras una serie de imprecisiones. Cabe destacar el gran nivel de su rival, Hugo Guillén, uno de los jóvenes más fuertes de Andalucía y de España en su categoría. Francisco Javier Benarque no tuvo su mejor día y, tras entrar en apuros de tiempo y ante la precisión de su rival Mario Perals, terminó cediendo su primera partida de la liga. Por último, Francisco Alejandro Herrera Salvador, tras una dura lucha, acabó perdiendo frente a Francisco Jesús González Villar.