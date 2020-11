Luis Muñoz: "Ojalá se consiguiera el ascenso, pero ahora toca pensar en los 50 puntos"

Palabra de capitán. El mediocentro de la barriada malagueña de La Palmilla es fiel a sus orígenes: Trabajo y humildad. Esa constancia le ha llevado a capitanear el equipo de su ciudad y se referente para los canteranos que se viene en la próxima hornada. Luis Muñoz está feliz y se nota en el campo. Lo disfruta y celebra el buen momento por el que pasa el Málaga, "lo principal es que el Málaga siempre ha ido con la verdad por delante. Mi familia me ayudó mucho a que siguiera aquí también. No tengo palabras para agradecer a toda la afición su apoyo", comenta en Deportes COPE Málaga.

Ya nos atiende el capitán malaguista @4_joselillo "Lo principal es que el Málaga siempre ha ido con la verdad por delante. Mi familia me ayudó mucho a que siguiera aquí también. No tengo palabras para agradecer a toda la afición su apoyo" #97.1FM — Deportes Cope Málaga (@DeportesCopeMLG) November 11, 2020

Y es que para el palmillero no le ha sido fácil el camino, "quien me iba a decir ser ahora ser capitán después de las cesiones. Ha sido mucho trabajo y constancia. Nadie me ha regalado nada, yo me lo he ganado con sacrificio y trabajo. Representar al Málaga y a mi ciudad es lo más grande", dice.

CAPITÁN

Y le llegó el día, ante Las Palmas de jugar y de ponerse el brazalete de capitán. Tardó más de la cuenta pero ese día fue muy feliz para él, "el día que me puse el brazalete estaba muy orgulloso, no me lo creía. Con esfuerzo y sacrificio se puede conseguir los retos y este es el premio a todo lo que he pasado", señala con orgullo.

Sobre el comienzo de liga, el mediocampista señala que, "el equipo es nuevo, es una nueva era, el verano ha sido largo, apenas nos conocíamos y apenas habíamos entrenado juntos, sin pretemporada. Llevamos quizá un mes de retraso al resto. Ahora poco a poco vamos a más. El grupo es una piña y eso se nota mucho", apunta

PROYECTO SOLIDO

El proyecto actual tiene solidez y el no duda en recalcarlo, el nuevo Málaga que aparece y que se viene, “no es fácil empezar de cero. Todo es nuevo en el Málaga ahora. Se hizo un trabajo muy bueno en verano. Ojalá se lograra el ascenso. Yo lo firmaba, pero es difícil. Lo primero es sumar 50 puntos, salvarnos. El equipo está mejorando. No podemos conformarnos", subraya.

+3 jamón de pata negra ������ pic.twitter.com/Kyjar1ZMwK — Luis muñoz (@4_joselillo) October 18, 2020

La posición de Luis Muñoz es la de mediocentro, jugó en Sabadell en al segunda parte más retrasado, pero jugará donde crea Pellicer, su gran valedor, “donde mejor me encuentro de mediocentro, ahí con Ramón estoy cómodo, pero ahora uno siempre tiene que estar para lo que diga el entrenador y sobre todo lo necesite”, señala.

Pues está feliz y se le nota. Está en todos los actos que el club le requiere, el “8” malaguista ya no pasa desapercibido en la calle, “dicen que el amarillo da mala suerte, pues a nosotros nos ha dado buena suerte, así que el domingo hay que jugar de nuevo de amarillo para seguir la racha... ahora me conoce más gente por la calle y no puedo regalar tantas camisetas (risas)", apunta. El capitán es el líder de este nuevo Málaga y en el césped se nota.

