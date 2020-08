Francis Alonso en COPE: "Me siento preparado para ser jugador de Unicaja"

Queda menos de una semana para que Unicaja comience su nuevo proyecto. El martes están citados los jugadores del primer equipo para someterse a las pruebas médicas y a continuación ponerse a los órdenes de Luis Casimiro. En ese grupo de jugadores estará Francis Alonso que espera convencer al técnico para tener minutos.

Para Francis Alonso no ha habido vacaciones, el jugador se ha ejercitado casi a diario en Los Guindos para prepararse y responder ante lo considera la oportunidad de su vida: "Intento aprovechar el verano. Muy contento de estar aquí y ahora a intentar a aprovechar la oportunidad", explica el jugador malagueño en los micrófonos de COPE.

Alonso quiere cuanto antes olvidar cuanto antes la temporada pasada, la primera como profesional en la que sufrió de todo en Fuenlabrada y luego el positivo por COVID - 19 cuando estaba a punto de debutar con Unicaja en la fase final: "Ha sido un año peculiar. No lo esperaba. Ha sido un choque con la realidad. Ahora tengo una oportunidad que he buscado desde pequeño y es un sueño que estoy a punto de cumplir, pero no me voy a parar aquí. Todo me vino torcido y con mala suerte desde que fui a Fuenlabrada. Cuando iba a debutar me choco con el 2⁰ entrenador y me ponen puntos. Luego en supercopa me lesiono y juego con el tobillo hecho un bola. No me había lesionado en 5 años" explica sobre su paso por el Fuenlabrada.

Alonso, tras no tener oportunidades en el equipo madrileño puso rumbo a Oviedo donde disputó tres partidos anotando en el último más de 30 puntos: "Es cierto que la dinámica es diferente en la NCCAA. Hay cosas que no se pueden controlar. Hay que esperar a la oportunidad y trabajar duro. Este año me va a servir como ejemplo. Fue una lástima que se parara la liga cuando estuve en Oviedo. En Oviedo volví a sentirme jugador. Tengo buenas palabras para Fuenlabrada que me trataron bien. Oviedo me dio esos minutos que necesitaba y recuperé sensaciones. Volví a divertirme con el baloncesto".

DEMOSTRAR EN UNICAJA

El jugador malagueño quiere ahora resetear y empezar de cero en Unicaja, club en el que espera mostrar sus excelentes cualidades: "Me siento preparado para ser jugador de ACB. Lo siento así desde que estuve en Fuenlabrada. No por ser presuntuoso pero he hecho muy buenos números en mi universidad donde han estado Kyle Hynes o Ricky Hickman. Estoy convencido que voy a ayudar al equipo. Siempre he sido fan de Unicaja. Tenemos un muy buenas piezas. Luis Casimiro me da confianza y me ayuda. Tengo muchas ganas de ser su jugador y poder ayudar".

Sobre su posición idel en el campo, Alonso no tiene problemas jugar de base o de escolta: "Yo siempre he jugado de 1 de 2. Estoy acostumbrado. En USA me especializaron por mi tiro en ser un tirador. Estos dos años he seguido trabajando el bote la penetración. Intento ser lo más completo posible".

El martes comienza una nueva etapa para Francis Alonso, que espera en su segunda temproada como profesional poder demostrar las cualidades que posee y que no le dejaron expresar en su primera temporada en la élite.