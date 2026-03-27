Rodrigo García, del Atletismo Delsur La Palma, se proclamó subcampeón de España sub 20

Las tres últimas jornadas de la temporada de invierno tuvieron como escenario el Campeonato de España sub 20 Short Track, una cita que reunió a los mejores atletas nacionales nacidos entre los años 2007 y 2008. El Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma contó con la participación de cuatro atletas, que firmaron una destacada actuación en una competición de alto nivel.

El gran protagonista fue Rodrigo García Orozco, quien se proclamó subcampeón de España sub 20 en lanzamiento de peso, logrando además su mejor marca personal (MMP) con un lanzamiento de 16,51 metros, confirmando su progresión y consolidándose entre los mejores del país en su categoría. También destacó Sergio Granado López, que compitió en los 1.500 metros lisos, alcanzando una meritoria cuarta posición nacional con un tiempo de 3:53.00, quedándose a las puertas del podio en una prueba de gran exigencia táctica.

Andaluz de lanzamientos

El Atletismo Delsur La Palma firmó una sobresaliente actuación en el Campeonato de Andalucía de lanzamientos largos, celebrado en Carranque (Málaga), donde sumó un total de doce medallas (cinco de oro, una de plata y seis de bronce), además de ocho puestos de finalista, varios récords del club y numerosas mejores marcas personales. La competición, disputada en las categorías sub 16, sub 18, sub 20 y sénior, contó con la participación de 21 atletas del club (diez mujeres y once hombres), que demostraron un alto nivel competitivo en todas las disciplinas de lanzamiento.

Entre los resultados más destacados sobresalen los títulos andaluces logrados por Jorge Ramírez, campeón en peso sénior con un lanzamiento de 13,57 metros; Begoña Ruiz, oro en jabalina sub 20 con 27,97 metros; Nuria Marfil, campeona en disco sub 18 con 34 metros, quien además sumó un bronce en disco sénior (33,45 m.); Federico Jiménez, oro en disco sub 20 con 31,42 m.; y Guillermo Guerra, campeón en martillo sub 16 con una mejor marca personal de 53,15 metros.

La única medalla de plata llegó de la mano de Javi Guerra, segundo en martillo sénior con un lanzamiento de 56,74 metros. El medallero se completó con varias preseas de bronce, las conseguidas por Aarón Medina, en disco sub 18 (38,70 m.); Carlos García, en jabalina sénior (51,72 m.); Álvaro López, en jabalina sub 18 (45,72 m.); y Marina Ciobanu, doble bronce en disco sub 16 (33,13 m.) y martillo sub 16 (35,36 metros, con además mejor marca personal).