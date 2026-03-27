Araujo: "Me di cuenta de que tenía que pedir ayuda."

El defensa uruguayo Ronald Araújo ha hablado abiertamente sobre los problemas de salud mental que lo mantuvieron alejado de las canchas durante aproximadamente un mes a principios de esta temporada. El zaguero azulgrana se sinceró sobre su proceso con Jorge Valdano en el programa de Movistar Plus que presenta el ex jugador argentino.

El detonante fue el partido de Champions de los de Hansi Flick ante el Chelsea en Stamford Bridge, en el que Araujo fue expulsado. El central uruguayo tuvo claro en ese momento que necesitaba ayuda para superar una situación que le estaba desbordando.

Es evidente que tirarse ahí después de tener una amarilla era una locura y entonces dije: 'Algo me está pasando'. Yo llegué al vestuario enseguida y dije: 'No, no, acá tengo que pedir ayuda'. Hablé con mi mujer primeramente y le dije: 'Mira, es evidente que algo me está pasando, yo necesito pedir ayuda'".

"Sabía que había algo que no estaba bien, que no funcionaba, porque uno se va sintiendo un poco más deprimido y después futbolísticamente uno no se siente como realmente sabe lo que puede hacer, lo que puede dar como jugador. Entonces, la cosa ahí no funciona", comenta Araujo.

"También llegas a casa con todo el estrés también, en casa no soy el mismo, una persona, al menos como era yo en casa, que soy muy familiar, muy de mostrar cariño a mi mujer, a mis hijas, pero había como perdido un poquito de eso, una barrera y sabía que algo no estaba bien, pero uno por inercia intenta seguir, también quizás por cultura, por ejemplo, nosotros somos gente del campo y ahí es difícil demostrar mucho los sentimientos y te cuesta, hay esas barreras de decir, hay algo que está pasando, necesito trabajarlo, necesito levantar la mano y pedir ayuda", añade el defensor barcelonista.

Araujo estuvo alrededor de un mes alejado de los terrenos de juego ordenando su cabeza. Reapareció con la camiseta blaugrana en la Supercopa de España a principios de enero y desde entonces ha ido recuperando protagonismo, especialmente en las últimas semanas, en las que los culés han lamentado varias lesiones en defensa.

Ya en harina de lo que resta de temporada el zaguero charrúa está convencido de que será una gran temporada para su club. "Estamos bien y estaremos mejor en estos momentos que vienen".

Para ello, destaca que dos jugadores jóvenes, pero tremendamente talentosos, son fundamentales en el equipo: Pedri ("es tremendo, sabe manejar los hilos, cuándo acelerar, cuándo frenar... " y Lamine Yamal ("A pesar de su edad, es muy inteligente, toma buenas decisiones").

El defensa repasa también su llegada a la Ciudad Condal y las dificultades iniciales que supuso para él cambiar de estilo de juego. "Me costó. Cuando hacíamos un partido reducido, con 22 jugadores ahí adentro, te llega tres o cuatro veces la pelota, la tiras para fuera todas las veces y dices 'ay, ay, ay'", comenta con una sonrisa.

Y agradeció la ayuda de dos jugadores, también sudamericanos y estrellas consagradas, que fueron imprescindibles en su adaptación: Luis Suárez y Leo Messi. "Luis fue clave. Él me hizo uno más, siempre me estaba protegiendo. Leo también, porque siempre estaban juntos y me involucraron como a uno más".

El capítulo de Universo Valdano con Ronald Araujo se estrenará el próximo 30 de Marzo.