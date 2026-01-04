Horario y dónde ver y escuchar el Sporting de Gijon - Málaga de este mediodía

Vuelve el Málaga, y lo hace con un partido de altura. Es el momento de que los que están, den un paso adelante, porque no les queda otra. Es un partido bueno el de hoy ante el Sporting de Gijón, que pasa por su mejor momento, empatado a 30 puntos con el Cádiz por el sexto lugar, el que da acceso al playoff de ascenso.

A los blanquiazules le quedan dos encuentros ante los asturianos y el Ceuta para culminar la primera vuelta. A partir de ahí, tendrá una visita al Córdoba y recibir al Burgos, a falta de que se confirme la fecha del duelo ante el Mirandés. Otros cinco retos para este primer mes del año que van a poner a prueba también la durabilidad del efecto Funes.

LaLiga Un gol de Chupete dio los tres puntos al Málaga ante el Almería.

El entrenador de Loja se refirió al duelo de hoy en Gijón, “casi me aventuro a decir que son los partidos más difíciles que quedan de año. Jugamos contra el mejor equipo mes diciembre desde que llego Borja en defensa ha dado un paso adelante, detrás de eso no hay una casualidad allí en Gijón prácticamente no les disparan a puerta, los equipos van y no tiran ni a puerta, nos vamos a encontrar a un rival que se maneja bien”, apuntó.

DANI LORENZO Y JUANPE OK

El centrocampista marbellí, pieza indispensable, ha echado el freno por unas molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Con esta duda, aparece Juanpe, que ha entrenado bien. Dani Lorenzo estará, pero hay que saber el grado en el que estará en lo físico tras estar una semana sin entrenar bien. El que sí completó la sesión fue Juanpe. El jerezano se retiró del partido contra el Córdoba por una lesión en el cuádriceps hace un mes y medio y su vuelta a la convocatoria será en Gijón. Dorrio, Darko, Ramón, Dani Sánchez, Moussa, Recio, Luismi y Pastor (sin ficha) continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la vigésima jornada de La Liga Hypermotion entre el Sporting de Gijón y Málaga CF, se disputará en El Molinón, este mediodía 4 de enero a las 14:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR SPORTING - MÁLAGA

El partido Sporting de Gijón - Málaga lo podrás seguir desde las 14:00 horas con la narración de Javier Bautista, el control técnico de Javier Campos y los comentarios técnicos de Bori Moreno en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. En abierto en Gol. También se puede ver por DAZN. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.