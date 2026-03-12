Todo al rojo ante Espanyol y Elche, movilización mallorquinista en marcha

Movilización en marcha de los mallorquinistas esta semana y la próxima, conscientes de que se trata de dos encuentros clave para ayudar al equipo a salir del pozo. Ahora mismo el RCD Mallorca está en descenso a un solo punto de la permanencia, puesto que ocupa el Elche, el rival de la próxima semana.

Sin embargo, antes llega el Espanyol, este domingo a las 14h en Son Moix, los bermellones parecen abonados a este horario ya que juegan tres semanas consecutivas en este horario, ante Osasuna, Espanyol y Elche. Los bermellones cuentan con la importante baja de Jan Virgili para estos dos próximos encuentros, ha salido muy cara la expulsión en El Sadar en una decisión arbitral y posterior del comité de disciplina muy criticada no sólo en la isla.

De hecho, diferentes analistas arbitrales han criticado la roja y la sanción a Virgili, en Deportes Cope Baleares el ex colegiado Ramón Mulet, de larga trayectoria en el arbitraje balear, comentaba que para él la acción se hubiera podido resolver con una amarilla.

Analistas arbitrales como Archivo VAR o Mr Asubío también consideran desproporcionada la sanción. El ex consejero del RCD Mallorca, Álvaro Delgado, mostraba su contrariedad en Deportes Cope Baleares: "no tuvo ninguna intención de agredir al contrario ni entrar con fuerza desmedida. La tarjeta roja fue excesiva, pero la redacción del acta es lo que hace que el comité se agarre a la misma, algo que hace de manera automática. No es casual, el árbitro ya buscó con su redacción del acta esto. Esa jugada la hace un jugador de un equipo grande y la redacción del acta no es la misma, porque sabe que si le ponen dos partidos a un jugador del Real Madrid o el Barcelona su nombre estará en boca durante toda la semana. Esto es lo que no puede ser, que tengamos que pelear con esta desventaja competitiva además de las diferencias presupuestarias. Por eso me quejo de los árbitros españoles, es una redacción premeditada. El club debería hacer algo pero no se atreve porque cree que las consecuencias pueden ser peores".

Recibimiento al equipo.-

Además de Virgili, son posibles bajas Kumbulla, Asano y Llabrés, si bien en el caso del central no se le descarta. El Mallorca se mide a un equipo que no ha ganado aún en este 2026 como el Espanyol y esto lo hace aún más peligroso, viene de empatar ante el Oviedo.

El RCD Mallorca ha pedido que todo el mundo acuda de rojo a Son Moix para dar colorido, además se está preparando un recibimiento al equipo a las 12:15h, como ha pedido el Moviment Mallorquinista. El club pide que se libere asiento por parte de aquellos abonados que no puedan acudir este domingo, lo que se podrá hacer desde el viernes.

Además de este duelo, los aficionados llevan días pensando también en el desplazamiento a Elche de la próxima semana. El Moviment ha solicitado más entradas después de agotar las 140 disponibles.

Será uno de los desplazamientos masivos de la temporada como el que hubo a Barcelona precisamente ante el Espanyol. Y es que como señala uno de los miembros de la Penya mallorquinista Sección AA, que no se han perdido un solo desplazamiento, el horario de las 14h facilita poder viajar el mismo día. Jaume Prohens dice en COPE que "el desplazamiento a Elche será especial porque es un rival directísimo y porque el horario ha caído muy bien, con viabilidad parar ir y volver el mismo día, con buenos precios. Se puede repetir el desplazamiento del Espanyol aunque esperemos que con diferente resultado y nos traigamos la victoria".

Prohens anima a que más aficionados se sumen a un desplazamiento importante y reconoce que nadie pensaba estar así a estas alturas: "es complicado, ningún mallorquinista, o pocos, se esperaban estar a estas alturas en esta situación, pero es la que es y estoy seguro de que está en nuestras manos darle la vuelta. No estamos sentenciados, quedan muchos partidos y lo tenemos muy de cara para hacer las cosas bien".