El barrio valenciano de Ruzafa se planta ante el uso incívico y peligroso de los petardos en Fallas

Uno de los responsables de la campaña, Vicente Pizcueta, hoy en Mediodía Cope Más Valencia

Valencia ha presentado un plan de medidas para combatir el uso incívico y peligroso de los petardos en Ruzafa, este emblemático barrio del Cap i Casal. El portavoz de una de las entidades que se han adherido, Vicente Pizcueta, ha detallado la iniciativa en el programa Mediodía Cope Más Valencia, explicando que el epicentro del conflicto se sitúa en el cruce de la calle Sueca con Puerto Rico, un punto que ha descrito como un "coetódromo" en los últimos tres años.

Unión civil contra los "energúmenos"

Pizcueta ha afirmado que, aunque "el uso de los petardos es inseparable de las fallas", ha llegado el momento de "lanzar un mensaje de pedir sentido común". Ha denunciado la presencia de "decenas de energúmenos utilizando de forma vandálica petardos que evidentemente por su calibre están prohibidos", como borrachos o carcasas, que son lanzados contra familias y turistas que pasean tranquilamente.

Lo que provoca es un riesgo, porque puede causar accidentes irreparables" Vicente Pizcueta Coimpulsor Campaña "No explotes las Fallas. Aquí no"

El portavoz de la organización ha subrayado que el problema va más allá de las molestias por el ruido, ya que estas prácticas generan "situaciones desde luego inasumibles". Según ha advertido, el calibre del material pirotécnico utilizado es tal que "lo que provoca es un riesgo, porque puede causar accidentes irreparables".

Concienciación y multas

El plan se apoya en dos pilares. El primero es una campaña de concienciación impulsada por la unión de vecinos, falleros, comerciantes y hosteleros, que instalarán mensajes informativos en farolas y pantallas de discotecas y casales falleros. El objetivo es apelar a la responsabilidad colectiva para garantizar la buena convivencia.

Vecinos, falleros, comerciantes y hosteleros, unidos en la campaña

Hay que actuar con toda la contundencia" Vicente Pizcueta Coimpulsor Campaña "No explotes las Fallas. Aquí no"

El segundo pilar es la intervención policial. Pizcueta ha señalado que, aunque "el 90 % de la gente responde con amabilidad", existe un pequeño porcentaje que no lo hace. Para ellos, la plataforma exige firmeza y la imposición de multas, una medida que, según ha confirmado, ya han empezado a aplicar tanto la Policía Nacional como la Local, con las que han mantenido "importantes reuniones". "Hay que actuar con toda la contundencia", ha sentenciado.

La campaña, que será monitorizada a diario, incluye también la realización de una encuesta para recoger la opinión de todos los públicos del barrio. Con los datos obtenidos, la plataforma pretende "hacer propuestas en clave del bando fallero para seguir avanzando". Pizcueta ha concluido que esta iniciativa demuestra que "toda la sociedad civil está de acuerdo" en lograr un barrio de Ruzafa más organizado y controlado durante las fiestas.