Cartagena clama contra el olvido del terrorismo en el aniversario del 11M

Este 11 de marzo, cuando se cumplen 22 años del peor atentado yihadista en Europa, Cartagena ha guardado un solemne minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento. El acto ha servido para honrar la memoria de las víctimas del terrorismo y para reafirmar el compromiso de no olvidar la historia.

La alcaldesa, noelia Arroyo, ha lanzado una clara advertencia sobre los peligros de la desmemoria, asegurando que "el olvido es la mayor injusticia que se suma a los crímenes". Por ello, ha insistido en la importancia de "que se conozcan las consecuencias del terrorismo, que se conozca realmente la verdadera historia de España" y de seguir reclamando justicia para todos los afectados.

Jóvenes que desconocen la historia

La regidora ha mostrado su preocupación por el desconocimiento de las nuevas generaciones sobre el pasado reciente de España. En este sentido, ha citado un estudio de la Universidad de Navarra que revela que "el 93 por 100 de los jóvenes menores de 15 años no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco ni qué le ocurrió". A este dato se suma que cerca del "60 por 100 de los jóvenes no conocen realmente lo que sufrió España con el terrorismo, lo que fue ETA en España".

Estos datos, según la alcaldesa, "tienen que hacer reflexionar y marcan la importancia del recuerdo". Finalmente, ha recordado que el homenaje es tanto para las víctimas del "terrorismo político" como del "terrorismo yihadista", al que ha calificado como una de las "principales amenazas" que todavía afronta el país.