Esto es lo que nadie te cuenta al vender una vivienda… y puede evitarte muchos problemas legales

Elegir una agencia inmobiliaria es una decisión mucho más relevante de lo que a menudo parece, tanto cuando se pone una vivienda a la venta como cuando se inicia la búsqueda de un futuro hogar.

En cualquier operación inmobiliaria confluyen numerosos aspectos jurídicos, fiscales y comerciales que el cliente no siempre percibe, pero que resultan determinantes para el resultado final.

Esta elección cobra aún más importancia en un mercado tan saturado como el actual, donde no todas las agencias trabajan del mismo modo ni con el mismo nivel de preparación. Desde Sevilla Properties recomiendan prestar especial atención a este punto, ya que escoger al profesional adecuado puede marcar la diferencia entre una transacción satisfactoria y otra problemática.

Una apuesta por la formación y la profesionalización

Sevilla Properties es una agencia inmobiliaria sevillana que ha apostado claramente por un enfoque profesional del sector, donde la formación académica de sus trabajadores tiene tanto peso como su capacidad comercial. Este modelo de trabajo se refleja tanto en la gestión de cada operación como en las valoraciones públicas de sus propios clientes.

Durante años se ha extendido la idea de que la función de una inmobiliaria consiste simplemente en enseñar viviendas y poner en contacto a comprador y vendedor. Una visión puramente comercial que muchos identifican con la esencia del sector, pero que en realidad se queda muy corta.

Más que enseñar viviendas

Cuando se pone a la venta un inmueble o se inicia la búsqueda de una vivienda para comprarla o alquilarla la operación no puede reducirse a una simple visita.

Se trata de un proceso técnico y jurídico complejo en el que intervienen elementos como el Registro de la Propiedad, el Catastro, las cargas existentes, las superficies reales, la situación urbanística, la fiscalidad aplicable o incluso la posible existencia de vicios ocultos que el cliente, lógicamente, desconoce.

Por ello, ser agente inmobiliario es una profesión que exige formación, criterio y responsabilidad.

Experiencia y formación para proteger al cliente

En Sevilla Properties consideran que la experiencia es importante, pero recuerdan que la experiencia sin formación difícilmente puede considerarse asesoramiento.

En una operación inmobiliaria, probablemente una de las decisiones económicas más importantes en la vida de una persona, contar con profesionales preparados resulta fundamental. Sin embargo, muchas veces se dedica más tiempo a elegir un restaurante para una celebración que al profesional que acompañará al cliente en la compra o venta de su vivienda.

Elegir bien a una agencia inmobiliaria no debería basarse únicamente en quién tiene más anuncios, sino en quién está mejor preparado para revisar aquello que el cliente no ve.

El valor del asesoramiento

Cada vez más compradores y vendedores empiezan a entender esta diferencia. Ya no buscan únicamente a quien les enseñe viviendas, sino a quien les acompañe y les proteja durante todo el proceso.

Desde Sevilla Properties recuerdan que la experiencia es importante, pero también advierten de un aspecto clave: la experiencia sin formación no es asesoramiento, es costumbre.

Sevilla Properties

Por ello, explican que el trabajo de una agencia inmobiliaria no se limita a abrir puertas, sino que implica revisar documentación, anticipar posibles problemas y evitar que el cliente descubra errores cuando la operación ya está avanzada.

La intermediación es solo una parte del trabajo; el asesoramiento responsable es la esencia.

Un sector en proceso de cambio

Quizá el cambio que necesita el sector no sea comercial, sino profesional. Entender que no todas las agencias hacen lo mismo y que el cliente tiene derecho, y casi la obligación, de exigir algo más que visitas y fotografías.

Porque cuando está en juego una decisión tan importante, dedicar tiempo a elegir al mejor profesional posible no es una opción. Es una necesidad.