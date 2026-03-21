Horario y dónde ver y escuchar el Cádiz - Málaga de esta tarde

Vuelve el Málaga, y lo hace con un partido de altura. Es el momento de que los que están, den un paso adelante, porque no les queda otra. Es un partido bueno el de hoy ante el Cádiz y en su estadio, además será el estreno del nuevo entrenador, Sergio González, que en su regresó ya ganó en el estreno en Anduva. Esta tarde toca además mucha atención, que será máxima en los de Funes, que siguen su camino sin mirar al rival ni clasificación: buscar ganar y refrendar lo que se hizo en Granada en su última salida.

A los blanquiazules les sale todo. La poco habitual racha de partidos que está llevando con victorias el Málaga, la forma de jugar, como se desarrolla el partido y como han dado un paso adelante varios jugadores, hacen que ahora todo se piense de una manera distinta. Es baja porque no se ha recuperado de su rodilla derecha, Rafita, pero ahí están al acecho Víctor García, que regresa tras sanción y Dani Sánchez. Pero todas las miradas van hacia David Larrubia. El genio de La Luz tiene gastroenteritis (inflamación del estómago e intestinos, causando vómitos, diarrea y dolor abdominal). Ya dijo Funes que lo cuidarán con mimo. No debe tener problemas para jugar esta tarde.

LaLiga Los jugadores del Cádiz celebran un gol contra el Málaga.

Juanpe vuelve y además el once parece ser el mismo de las últimas jornadas, solo que parece que hoy si Chupe será titular, una vez que sabe que no irá con la sub21. En ese caso el roteño Adrián Niño si estará. En los amarillos, en clave exmalaguistas. Ontiveros no estará por lesión y el héroe del ascenso en Tarragona, Antonio Cordero, es posible que tenga minutos. David Gil es el elegido por Sergio para culminar la temporada bajo palos y por tanto volverá a repetir titularidad por tercera semana consecutiva

ALTO RIESGO EN CÁDIZ

Es la otra noticia del partido. Locura por una entrada para el Cádiz - Málaga. Muchos malaguistas intentan alguna oportunidad de hacerse con una entrada para el derbi en el nuevo JP Financial Estadio (el Carranza de toda la vida) y la mayoría se han quedado sin premio. El club cadista dio 380 entradas al precio pactado de 20 euros, si bien hay muchos malaguistas que irán por su cuenta, con el problema que es un partido declarado de Alto Riesgo por Antiviolencia. Habrá mucha Policía en los aledaños.

LaLiga Chupe, junto a Larrubia, serán esta tarde claves en el juego del Málaga.

El actual Málaga CF solo ha visitado nueve veces Cádiz, aunque ya lo la hecho militando en las tres primeras categorías. El balance global de esos enfrentamientos por el momento es de cuatro triunfos de los locales, dos empates y tres victorias de los blanquiazules, la última con gol de Adrián González en la 19-20.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de La Liga Hypermotion entre el Cádiz CF y Málaga CF, se disputará en el JP Financial Estadio, esta tarde 21 de Marzo a las 18:30 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL CÁDIZ- MÁLAGA

El partido Cádiz - Málaga lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación y control de Andrés Atienza y los comentarios técnicos de Hugo Díez Boscovich en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. En abierto en Gol. También se puede ver por DAZN. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.