Condenan a 18 meses de cárcel a un profesor por acoso sexual a una alumna menor durante un examen en Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha condena a 18 meses de prisión a un profesor que acosó sexualmente a una alumna de 14 años durante la celebración de un examen en el que le dijo que si le mostraba los pechos la aprobaría, algo en lo que insistió "en varias ocasiones" durante la prueba, lo que llevó a la menor a una situación de "desasosiego".

El fallo, consultado por Europa Press, revoca la sentencia absolutoria dictada inicialmente por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería tras estimar tanto el recurso de la acusación particular como el de la Fiscalía, de modo que además inhabilita de forma especial al docente, que era interino en el momento de los hechos, para ejercer la profesión durante 21 meses.

La Sección Tercera rechaza los argumentos de la magistrada de Instancia, que en su pronunciamiento absolutorio apuntó que la menor no se vio sometida a un "clima de hostilidad" que "le hubiese hecho siquiera representarse la posibilidad de tener que acceder al requerimiento" del profesor, con quien se hallaba en un aula cerrada y en horario lectivo.

Sin embargo, para el tribunal de apelación no hay duda alguna de que los hechos probados en la sentencia constituyen un delito de acoso sexual en el que, además, concurren determinados elementos agravantes, como es la propia edad de la menor y la posición que el acusado ejercía sobre ella como su profesor.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2024 cuando, en el transcurso de un examen, el acusado se dirigió a su alumna y le dijo "si me enseñas los pechos te apruebo", hecho ante el que la menor hizo caso omiso, si bien él insistió y le dijo que no comprendía cómo estaba bien visto que los hombres fuesen sin camiseta y la mujeres no.

Después de que la menor le recordara su edad, el acusado le refirió que había sido "una broma" y que "no se lo contase a sus padres por si le mandaban a la policía a detenerle". No obstante, la situación provocó "desconcierto y desasosiego" en la adolescente, quien al día siguiente contó lo sucedido a su padre.

"Es claro que el acusado se ha aprovechado y prevalido de su situación de docente, pues realiza su acción contra una alumna, que en ese momento está haciendo un examen, y que su petición incluso la condiciona con aprobar si ella accede a enseñarle los pechos", apunta la resolución judicial.

De igual forma, incide en que con 14 años, la víctima es una persona "que no se encuentra aún formada", de modo que por su edad debe ser considerada como "vulnerable". Este aspecto también se tuvo en cuenta para ajustar la condena que, aún así, se impone en la pena mínima al estimarse "suficiente para sancionar la conducta enjuiciada".

La sentencia también apunta el daño moral que se ha causado a la menor y acepta la indemnización de 8.000 euros solicitada por la acusación particular al verla proporcional a los daños causados.

El fallo también impone una orden de incomunicación y 500 metros de alejamiento del acusado con respecto a la menor durante cuatro años, dos años más de libertad vigilada y cinco años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad, sea remunerada o no, que conlleve contacto directo y regular con menores de edad.