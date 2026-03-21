El casting de la serie ‘Lobo’ de Netflix busca figurantes en Ferrol, Cabanas y A Capela

La productora Toma Extra ha abierto un nuevo proceso de selección de figurantes para Lobo, la ambiciosa serie de época producida por Vaca Films para Netflix. La convocatoria está dirigida a residentes en las zonas de Cabanas, A Capela, Ferrol, Agolada, Santiago de Compostela y otras localidades gallegas donde se desarrollará el rodaje en las próximas semanas.

La serie, protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa, está ambientada en el siglo XIX y se inspira en la historia real de Manuel Blanco Romasanta, conocido como el “Hombre Lobo de Allariz”, considerado el primer asesino en serie documentado en España. Con un marcado carácter histórico, la producción busca una amplia variedad de perfiles para engrosar sus escenas multitudinarias.

Desde la organización destacan que se valoran especialmente los rostros naturales, con rasgos auténticos y acordes con la ambientación decimonónica.

Por ello, los requisitos incluyen pelo con una longitud mínima —sin rapados, degradados o cortes a máquina—, así como la ausencia de mechas o tintes de aspecto moderno. Se buscan personas de todas las edades, con un interés particular en participantes de edad avanzada.

Los interesados que residan en Galicia pueden inscribirse sin necesidad de contar con experiencia previa en interpretación.

Las inscripciones se realizan a través de un formulario online accesible mediante código QR o en el enlace https://tally.so/r/b5VyVg, así como por correo electrónico a toma.extra.casting@gmail.com, donde se deberá indicar nombre completo, teléfono, edad, ayuntamiento de residencia, estatura, presencia de tatuajes visibles —con fotografía de los mismos— y enviar imágenes recientes de rostro, perfiles, espalda y cuerpo entero.

Los responsables del casting han señalado que se trata de una oportunidad única para participar en uno de los rodajes más vistosos y de mayor envergadura realizados en España en los últimos años. Toda la información actualizada sobre las convocatorias se publica a través de la cuenta de Instagram @tomaextra_casting.