Deportivo-Zaragoza: vuelve Yeremay para mantenerse en zona de ascenso directo

Yeremay Hernández es la principal novedad para el Deportivo-Zaragoza de esta noche en Riazor (21 horas). El canario ha estado tres jornadas fuera del equipo, primero por sanción y luego recuperándose de unas molestias en el pubis que lleva arrastrando varias semanas. El 10 estará en la convocatoria, pero Hidalgo pide paciencia con él. Podría empezar en el banquillo: "Es un proceso. Ha estado con un volumen bajo de trabajo y eso tiene incidencia al regresar. Ir poco a poco y ver sus sensaciones en los minutos en lo que esté en el terreno de juego. Él nos irá marcando el proceso y, sobre todo, con tranquilidad". Vuelve con cuatro amarillas y si ve una no estaría en El Molinón ante el Sporting de Gijón

ALTAS, BAJAS Y POSIBLE ONCE

Yeremay es la cara mientras que Miguel Loureiro es la cruz. El defensa sigue arrastrando el golpe que le obligó a pedir el cambio en el duelo ante el Ceuta, no se ha entrenado en toda la semana y no estará a disposición del entrenador. Tampoco Dani Barcia, en este caso por sanción. En estas circunstancias, el once inicial puede ser el siguiente: Ferllo, Ximo Navarro, Noubi, Comas, Quagliata; Villares, Soriano; Alti, Luismi, Stoichkov y Bil. El delantero del Fabril se estrenó como titular en el Alfonso Murube y fue el autor del primer gol. Ha llegado para quedarse y, en estos momentos, es la referencia ofensiva de los blanquiazules, por delante de Zaka y Mulattieri.

El que no podrá sentarse en el banquillo es Hidalgo, que vio la pasada jornada su quinta amarilla y tendrá que seguir el partido desde una cabina de prensa

RECIBIMIENTO AL EQUIPO

La Federación de Peñas considera que ya estamos en el tramo decisivo de la temporada y han preparado el primer recibimiento al equipo. Han citado a los aficionados a las 19 horas en la puerta 0 para animar a jugadores y cuerpo técnico a su llegada a Riazor. El Dépor es el mejor visitante de la categoría pero le está costando mucho más en casa, donde solo ha ganando seis de los catorce encuentros disputados. En el último compromiso ante el Granada hubo algunos pitos durante y después de una dura derrota por 0-2. Sobre esos silbidos habló esta semana en Deportes COPE Coruña Ximo Navarro: "No es fácil. Entiendo que para los jugadores más jóvenes son situaciones que se puede complicar un poco más pero nos valoran y saben que lo que estamos haciendo es muy difícil. No tengo ninguna duda de que nos va a animar hasta el final y vamos a ir todos juntos. Llevamos toda la temporada arriba y vas quedando menos. Estamos en una posición privilegiada y el sábado la afición va a apoyar hasta el final"

EL ZARAGOZA, AL ALZA

Los aragoneses llegan tras vencer al Almería por 2-0. En una campaña muy complicada, el Zaragoza pelea por no bajar a Primera Federación. Llegó a estar colista, pero ahora, con David Navarro en el banquillo, acumula dos triunfos seguidos y se ha colocado a cuatro puntos de la salvación. En sus filas está el exdeportivista Pablo Insua, que apunta a titular en el eje de la zaga blanquilla