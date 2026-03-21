Muere un conductor al salirse de la vía en Almonaster la Real

Una persona ha fallecido este sábado tras salirse de la vía con su vehículo en la localidad de Almonaster la Real (Huelva). Según ha informado el servicio de Emergencias 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana.

El accidente de tráfico se ha producido en el camino de acceso a la aldea de La Escalada sobre las 10:05 horas. En ese momento, un testigo presencial ha alertado al centro de coordinación de que un turismo había sufrido un siniestro en esa localización.

Inmediatamente, la sala del 112 ha activado a la Guardia Civil, al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia no han podido más que certificar la muerte de la víctima. Según han confirmado fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento provincial, una persona ha fallecido en el suceso, sin que por el momento haya trascendido su identidad.