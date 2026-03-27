El 'Engranaje Andaluz' que premia el talento autónomo nace en la Escuela de Joyería de Córdoba

La Escuela de Joyería de Córdoba, adscrita al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha sido la encargada de dar forma a los trofeos de la I edición de los Premios al Trabajo Autónomo, celebrada el pasado 23 de abril en Almería. El diseño de los galardones ha sido desarrollado por la alumna Miriam Piñeiro Jiménez, quien actualmente cursa el itinerario formativo en 'Fabricación Industrial' y cuya propuesta fue seleccionada entre todas las presentadas.

Un engranaje como símbolo de progreso

Bajo el título ‘Engranaje Andaluz’, el diseño rinde homenaje al papel fundamental del trabajo autónomo en el desarrollo de Andalucía. Según ha informado la Junta, el trofeo simboliza la unión entre el esfuerzo individual y colectivo a través de la figura de un engranaje, un elemento que representa el progreso, la conexión y el movimiento.

El nombre del proyecto refleja cómo el trabajo por cuenta propia funciona como una pieza esencial que impulsa el avance de toda la comunidad. La obra busca, además, transmitir la sincronía existente entre la tierra y sus trabajadores, destacando la importancia del trabajo conjunto para el desarrollo social y económico.

Desde una perspectiva estética y conceptual, el diseño se ha inspirado en símbolos tradicionales andaluces, concretamente en los característicos azulejos geométricos de los patios. Esta referencia se reinterpreta para transformar un elemento tradicional en un símbolo de estructura, identidad y avance, logrando una fusión entre cultura y modernidad que refuerza el valor representativo del galardón.

Formación aplicada a proyectos reales

La participación en el diseño y la elaboración de estos premios forma parte del recorrido formativo del alumnado de la Escuela. La iniciativa se integra en proyectos reales enfocados al diseño aplicado a la joyería, lo que permite a los estudiantes desarrollar sus competencias técnicas y creativas en contextos profesionales y consolidar así su aprendizaje.

La Escuela de Joyería y Centro de Referencia Nacional cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en la creación de galardones. Es responsable de muchos de los premios que se entregan en la provincia y en Andalucía, entre los que destacan los Premios a la Artesanía de Andalucía, el Premio 'Julio Anguita Parrado' del Sindicato de Periodistas de Andalucía, el Premio Luchadoras de UGT o los premios de Historia de National Geographic. En su elaboración, colabora también la Escuela de la Madera, otro centro formativo del SAE.

Reconocimiento al motor económico

Los Premios al Trabajo Autónomo han sido creados con el objetivo de reconocer las actividades y trayectorias vinculadas al trabajo por cuenta propia. Con ellos se busca poner en valor la contribución de este colectivo al desarrollo económico y social de la región, destacando su capacidad transformadora.

En esta primera edición se han establecido seis categorías distintas para distinguir el talento, la innovación y el compromiso del sector. Los galardones son: ‘Premio mujer profesional autónoma’, ‘Premio trayectoria profesional’, ‘Premio joven al trabajo autónomo’, ‘Premio innovación en el trabajo autónomo’, ‘Premio compromiso social’ y ‘Premio a la difusión y apoyo del trabajo autónomo’.