El Gayarre celebra el Día Mundial del Teatro más vivo que nunca con Sacristán y cifras prepandemia: "Es un regalo"

Este 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, el emblemático Teatro Gayarre de Pamplona celebra una jornada doblemente especial. No solo se conmemora la efeméride internacional de las artes escénicas, sino que lo hace con la presencia del reconocido actor José Sacristán, un "grande entre los grandes", como lo describe Maialen Marín, responsable de comunicación del teatro. Para Marín, celebrar este día con él "es un regalo".

Recuperación y cifras récord

La valoración del último año es "positiva", según Marín. El teatro ha logrado dejar atrás los años difíciles de la pandemia, que supusieron un gran reto para los espectáculos en vivo, y ya ha recuperado las cifras prepandemia. "Estamos en torno a rozando los 100.000 espectadores anuales", afirma la responsable de comunicación. Este hito se alcanza gracias a una intensa actividad que suma cerca de 230 actividades anuales, que incluyen no solo teatro de gran formato, sino también danza, circo y música.

Un ejemplo de esta recuperación es la próxima visita de La Cubana en Sanfermines, que ofrecerá 20 funciones, una cifra que devuelve al teatro al "ritmo prepandémico" de 2018 y 2019. La programación del Gayarre se divide en dos grandes mitades: los espectáculos que programan directamente y aquellos que acogen de entidades externas, promotores y la industria cultural navarra. Marín subraya que en Pamplona no existe una "competencia total" entre instituciones culturales, sino una misión conjunta.

Todos los pamploneses y pamplonesas tenemos que estar bien orgullosos del nivel de oferta cultural que tenemos, es es altísima" Maialen Marín Responsable de comunicación del Teatro Gayarre

Un teatro para todos los públicos

Maialen Marín desmonta el mito de que el teatro es solo para un público adulto. Aunque reconoce que la asistencia de jóvenes depende del espectáculo, afirma que "tenemos público joven también, es muy transversal". Para fomentarlo, el teatro cuenta con la iniciativa Gayarre Joven, que ofrece un descuento del 50 % en espectáculos de programación propia. El público es tan variado como la oferta, cambiando según el evento, ya sea un espectáculo familiar, un tributo musical nostálgico o una obra de gran formato.

Más allá del escenario: talleres y amigos del teatro

El Gayarre también busca la implicación del público a través de talleres y cursos. Un ejemplo reciente es una colaboración con la compañía La Joven y la Asociación Española contra el Cáncer en un taller sobre salud y acoso en las aulas, dirigido a docentes. Para los más asiduos, existe el programa "Hazte Gayaramigo", una suscripción anual que ofrece ventajas como venta preferente de entradas y descuentos.

En definitiva, el Teatro Gayarre no solo celebra un día, sino que demuestra con hechos su excelente estado de salud. Marín lanza una invitación clara a comprobarlo en persona: "El teatro está muy vivo, y si no, que cada persona lo compruebe durante la semana acudiendo al teatro y que vea cuánta gente hay".