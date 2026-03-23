Dani Lorenzo se viste de Isco y maravilla al malaguismo

Dani Lorenzo está en boca de todos. El mediocampista malagueño se ha convertido en el faro y director de juego del Málaga CF, especialmente tras su enorme partido del pasado sábado en Cádiz, donde recordó por su dorsal ‘22’ y su desparpajo al mejor Isco. El propio jugador ha reconocido que se encuentra en un momento de forma excepcional. Uno era del Arroyo de la Miel y el otro, éste, de Marbella. De los 58 pases totales, completó 55. Una barbaridad de partido que le consagra

El partido más completo

El canterano no ha dudado en calificar su actuación como una de las mejores de su carrera. "Yo te diría que es de los partidos más completos", ha afirmado. Dani Lorenzo ha destacado su comodidad en el campo, no solo por el gol, sino por su aportación en otras facetas del juego: "Me he sentido muy bien, tanto con balón, además del gol, pero también en el apartado defensivo".

Yo diría que es de los partidos más completos. Me siento bien y me está saliendo todo" Dani Lorenzo Jugador Málaga CF

Esta confianza se debe a una evolución notable en su juego, ganando contundencia en la recuperación y los duelos individuales. "Siento que he recuperado muchos balones, muchos duelos, creo que estoy creciendo mucho en ese aspecto", ha explicado el futbolista, que considera que poco a poco se está convirtiendo en un jugador más completo.

Una jugada para el recuerdo

El momento cumbre de su actuación fue el gol, precedido de una espectacular conducción de balón en la que se zafó de varios rivales. Lorenzo ha descrito la jugada como un acto de pura improvisación. "Cuando recibía tenía la defensa encima, pues ya era intentar salvar piernas, me ha salido el caño, y luego ya era intentar llegar con la punta como pudiera, y, gracias a dios, voy a salir bien". Unos detalles que recuerdan por su forma al mejor Isco Alarcón, también con el 22 de la mejor época del club, la de Champions.

MCF Dani Lorenzo dio un recital en Cádiz con golazo incluido.

El joven talento marbellí ha señalado que su crecimiento no solo es físico o técnico, sino también mental. "Estoy ganando mucho en esa concentración, en no solamente la parte de con balón, sino intentar ser inteligente, leer los momentos del juego", ha comentado. Esta madurez le ha permitido ir "de menos a más" en el partido hasta encontrarse totalmente cómodo sobre el césped, sintiendo que "las cosas van saliendo solas".

Lorenzo también ha querido destacar la solidez del equipo, que ha sabido crecer durante el partido, y la aportación colectiva. Según el mediocentro, el éxito llega al "sumando todas esas cosas", un factor que ha permitido al Málaga conseguir una victoria de prestigio y que le reafirma como una pieza clave en el esquema malaguista.