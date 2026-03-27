La Policía Nacional despliega un gran operativo para blindar la Semana Santa de Córdoba

La Policía Nacional ha activado un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de la Semana Santa 2026 en Córdoba, uno de los eventos que tradicionalmente concentra un mayor número de personas en las calles de la ciudad. El objetivo principal es garantizar el normal desarrollo de las salidas procesionales y proteger tanto a la ciudadanía como a los miles de visitantes que se esperan durante esos días festivos.

Este amplio dispositivo contará con la participación de más de 350 efectivos pertenecientes a diversas áreas especializadas del cuerpo. Entre ellas se encuentran unidades de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y la Base Delegada de la Unidad Aérea en Córdoba, que trabajarán de manera coordinada. Además, el operativo contempla un refuerzo de agentes en puntos estratégicos para prevenir la comisión de delitos y ofrecer una respuesta ágil y eficaz ante cualquier tipo de incidente que pudiera surgir.

Recomendaciones para una Semana Santa segura

Desde el Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho un llamamiento a la prudencia y la colaboración, recordando la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los agentes. Han insistido en la necesidad de informarse exclusivamente a través de canales oficiales ""como medida fundamental para evitar la difusión de rumores o bulos que puedan generar una alarma innecesaria"".

Asimismo, las autoridades han recomendado a la ciudadanía ""adoptar una serie de medidas preventivas tanto si permanece en la ciudad, como si se desplaza durante estos días"". Para disfrutar de una Semana Santa sin sobresaltos, se aconseja vigilar en todo momento las pertenencias personales, prestando especial atención a los menores, para los que se sugiere el uso de pulseras identificativas o anotar un teléfono de contacto.

En las zonas de grandes aglomeraciones, es fundamental mantener la calma y facilitar siempre el paso a los servicios de emergencia en caso de que sea necesario. En cuanto a los objetos de valor, la Policía aconseja evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo, priorizar medios de pago seguros y tener precaución con los dispositivos móviles, evitando dejarlos a la vista en mesas de terrazas o establecimientos. También se advierte sobre los riesgos de conectarse a redes WiFi públicas no seguras.

Protección en el domicilio y en los desplazamientos

Para aquellos que planean viajar durante la Semana Santa, la Policía Nacional recuerda la importancia de proteger el domicilio. Medidas como asegurar el cierre de puertas y ventanas, pedir a una persona de confianza que recoja la correspondencia y, sobre todo, no difundir la ausencia en redes sociales son claves para prevenir robos en viviendas.

Si se utiliza el transporte público para los desplazamientos, es vital mantener siempre controlado el equipaje, especialmente durante las paradas intermedias. Del mismo modo, se recomienda no portar objetos voluminosos que puedan dificultar la movilidad en áreas con una elevada afluencia de personas, contribuyendo así a un tránsito más fluido y seguro para todos.

Colaboración ciudadana y emergencias

Ante cualquier situación de emergencia, se recomienda mantener la calma, seguir las indicaciones de los agentes y contactar de inmediato con la Policía Nacional a través del teléfono 091. Desde el cuerpo policial subrayan que la colaboración ciudadana resulta ""fundamental para el correcto desarrollo de estos días, contribuyendo entre todos a una Semana Santa segura"".