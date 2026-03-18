Unicaja se mueve para renovar a Ibon Navarro: "Queremos que el matrimonio continúe muchísimo tiempo más; es el mejor entrenador que ha tenido este club"

La hoja de ruta de la dirección deportiva del Unicaja tiene una prioridad absoluta: la renovación de Ibon Navarro. Tras una nueva noche mágica en el Carpena, con victoria clave ante el Joventut en la BCL (86-74), el director deportivo, Juanma Rodríguez, ha confirmado en los micrófonos de 'Deportes COPE Málaga' que el club ya trabaja para extender el contrato del hombre que ha devuelto la ilusión a Málaga. El 'Ibon tiene un plan' que canta la grada es también el plan de un club que quiere blindar a su líder. Juanma Rodríguez ha sido rotundo al valorar la figura del técnico: "Estamos encantados, es el mejor entrenador que ha tenido nunca este club, por muchísimas cosas, no solo por los títulos".

El mejor entrenador que nunca ha tenido este club, no solo por los títulos" Juanma Rodríguez Director deportivo de Unicaja

Rodríguez ha abordado la negociación con naturalidad y se ha mostrado "muy optimista" sobre la continuidad del vitoriano. Lejos de inquietarse por las recientes declaraciones de Navarro en las que admitía escuchar a otros clubes, el directivo lo enmarca en la lógica del mercado. "No me chirrió en absoluto, porque no me extraña. Si yo estuviese en otro equipo, hubiera preguntado por su situación", ha explicado. Para el arquitecto del Unicaja, es una muestra de "honestidad" por parte del entrenador. "Nosotros conocemos bien a Ibon, hablamos claro y directo. Queremos que ese matrimonio continúe muchísimo tiempo más", ha sentenciado, dejando clara la voluntad del club de seguir construyendo el futuro de la mano del actual cuerpo técnico.

Mariano Pozo Ibon Navarro recuperó a Tillie

Una identidad a prueba de todo

Las palabras de Rodríguez llegan en un momento dulce, justo después de que el equipo lograra una victoria de prestigio ante el Joventut de Badalona para pasar como líder de grupo a los cuartos de final de la Basketball Champions League. El equipo necesitaba ganar por cinco o más puntos y lo hizo por doce, desatando la euforia en el Martín Carpena. Un triunfo que, para el director deportivo, demuestra la fortaleza del proyecto. "Se vio que este equipo sigue teniendo una identidad que que nunca ha perdido, hemos tenido muchos problemas este año, lo seguimos teniendo, pero la identidad que hay y este grupo es algo maravilloso y, como yo siempre digo, es un tesoro que tenemos que cuidar", ha afirmado orgulloso.

Este equipo sigue teniendo una identidad que nunca ha perdido, es un tesoro que tenemos que cuidar" Juanma Rodríguez Director deportivo de Unicaja

Esa identidad se forja, según Rodríguez, desde el trabajo diario y, sobre todo, desde la defensa. A pesar de las importantes bajas en la pintura como las de Kravish, Tillie y a última hora de Balcerowski, el equipo se sobrepuso a dos de los pívots más determinantes de la ACB, Ante Tomic y Simon Birgander. "Ayer la clave, y creo que una de nuestras claves en esta buena racha, es que el equipo está defendiendo a un gran nivel. Este equipo tiene que ganar los partidos desde la defensa", ha subrayado. Además, ha querido restar importancia a la eliminación en Copa del Rey, asegurando que es una de las temporadas de las que está más contento por la capacidad del equipo para sobreponerse a "muchos palos en la rueda".

Mariano Pozo Tyson Pérez arrastra problemas en los talones

Nombres propios: Duarte, Tyson y el mercado

Uno de los temas delicados es el encaje de Chris Duarte. Juanma Rodríguez considera que es una "asignatura pendiente" que tiene primero el propio jugador. "Venía dando muchísimos pasos adelante, tuvo ahí un una pequeño tema en el sóleo y ahora lo que tenemos que hacer es recuperarlo, integrarlo y que él entienda cuál puede ser su aportación", ha comentado. El director deportivo ha defendido la gestión de Navarro y ha puesto el foco en el jugador: "Tiene que entrar en una situación buena a dar lo mejor y no pensar en sus números, sino en qué puede hacer para ayudar al equipo a ganar". También ha valorado el gesto de líderes como Kendrick Perry, que integraron a Duarte en la celebración final para que se sintiera parte del éxito.

Unicaja Baloncesto Photopress / M. Pozo Ibon Navarro habla con Duarte durante un entrenamiento

Sobre la enfermería, hay optimismo moderado con Tyson Pérez. "Yo lo veo muy animado", ha asegurado, aunque la prueba de fuego será cuando vuelva a entrenar con el grupo. En el caso de David Kravish, el proceso es más lento, "un poco día a día", con pasos adelante y otros atrás. Ante este panorama, el club no cierra la puerta a fichar. "Nosotros siempre estamos en el mercado", ha reiterado Rodríguez, aunque ha matizado: "De momento no vemos nada que pueda realmente ayudar al equipo, tenemos también una limitación de extranjeros".

Europa y el próximo reto: Tenerife

Con el liderato de la BCL en el bolsillo, el Unicaja ya mira a los cuartos de final, donde contará con el factor cancha a favor. Entre los posibles rivales aparecen Nymburk, AEK de Atenas o Le Mans. "Cualquier rival va a ser muy complicado", ha advertido el director deportivo, quien pide "no tener más dificultades ni más lesiones" para afrontar el tramo decisivo con la máxima fortaleza posible. Sobre un hipotético cruce con el Nymburk checo, ha recordado que "es un equipo que está muy bien trabajado" y que será un "rival durísimo".

ACB Marcelinho Huertas líder de La Laguna Tenerife

Sin embargo, el reto más inmediato llega este mismo sábado en la Liga Endesa con la visita del La Laguna Tenerife de Patty Mills. Rodríguez no duda en calificarlo como "de los partidos más complicados" de la actual racha. "Es un equipo que juega muy bien, que tiene una identidad muy clara y que están excelentemente entrenados. Ahora tenemos muchos jugadores nuevos que no se han enfrentado nunca con ellos y no es fácil jugar ese partido", ha analizado, poniendo en alerta al equipo y la afición ante otra batalla de alto voltaje en el Carpena.