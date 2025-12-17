Jaén celebra sus Premios COPE en una noche marcada por el reconocimiento y la emoción

Este martes se han entregado los Premios COPE Jaén, en su XV edición, en una gala celebrada en la Casería de las Palmeras. El evento se ha consolidado como una cita clave en el calendario social e institucional de la provincia, reuniendo a autoridades y representantes del tejido económico y social.

César Carcelén XV Premios COPE Jaén

Estos premios nacieron con el objetivo de reconocer el talento, la excelencia y el compromiso de personas y entidades que contribuyen al desarrollo de Jaén. Con el paso de los años, los galardones se han convertido en un símbolo de independencia, libertad de expresión y rigor informativo, valores que forman parte del ADN de COPE y de su lema: “La verdad os hará libres”.

Palmarés de la decimoquinta edición

En esta edición, el premio en la categoría de Cultura ha reconocido a la Asociación Cultural Másquecuentos por su labor de difusión cultural. El galardón a la Responsabilidad Social ha recaído en Nicolás Ruiz Reyes, rector de la Universidad de Jaén, por su compromiso con la igualdad, la transparencia y la retención del talento.

César Carcelén Asociación Cultural Másquecuentos

César Carcelén Nicolás Ruíz, Rector de la UJA

En el ámbito del Deporte, el premio ha sido para el Club Baloncesto Jaén, que celebra 35 años de historia y un reciente ascenso. En la categoría Oliva 360º, COPE Jaén ha distinguido a Aoveland por su proyecto inmersivo que combina tradición e innovación en torno al aceite de oliva virgen extra.

César Carcelén Jaén CB

César Carcelén Familia Morillo. AOVELAND

El premio a la Solidaridad ha tenido como protagonista a Jesús Sánchez Poveda, por su trabajo en salud visual en países como Madagascar o Tanzania. En Turismo, el reconocimiento ha sido para la Confederación Española y la Asociación Provincial de Agencias de Viajes, por su papel en la promoción de Jaén como destino.

César Carcelén Jesús Sánchez Poveda

César Carcelén Asociación Provincial de Agencias de Viajes

El galardón a la Innovación y Desarrollo ha recaído en Geolit, que celebra su 25 aniversario como motor tecnológico. En Economía y Empresa, el premio ha sido para Petroprix, por su destacada trayectoria y su impacto en la generación de empleo.

César Carcelén Geolit

César Carcelén PETROPRIX

Un hito de fe y cohesión social

El palmarés se ha completado con el premio “Alfonso Sánchez Herrera”, que este año ha distinguido a Magnum Rosarium Spei. La organización de una magna procesión que congregó a más de 40.000 personas se ha convertido en un hito de fe, identidad y cohesión social en la provincia. Música y emoción sobre el escenario

César Carcelén Rosarium Magnum Spei

La entrega de premios estuvo amenizada por la actuación de la joven soprano jienense Claudia Mata Díaz, que aportó un plus de emoción y elegancia a la velada. Su voz, llena de matices y sensibilidad, envolvió la gala en un ambiente íntimo y solemne, convirtiéndose en uno de los momentos más aplaudidos de la noche y dejando patente el talento emergente que atesora la provincia.

Mirando hacia el futuro

La gala ha servido también para mirar al futuro en un momento significativo para la emisora, ya que COPE Jaén celebrará en 2026 su 60 aniversario, seis décadas acompañando a la provincia, dando voz a sus historias y apostando por una comunicación cercana y veraz.

César Carcelén Ángela Árgueda, directora de COPE Jaén

La XV edición de los Premios COPE Jaén puso el broche de oro en la Casería de las Palmeras con las intervenciones de Javier Visiers, CEO de Ábside Media, y monseñor Sebastián Chico Martínez, obispo de Jaén. Ambos cerraban la gala, que reconoce el talento y compromiso de personalidades y entidades de la provincia, con discursos centrados en el valor del factor humano en la era digital y la esperanza en el futuro de Jaén. La cita se ha consolidado como un encuentro clave en el calendario social e institucional de la provincia.

El valor de las personas en la era de la IA

Javier Visiers ha iniciado su discurso compartiendo una anécdota personal sobre su amistad con un jiennense para subrayar su conexión con la provincia. El CEO de Ábside Media ha abordado el auge de la inteligencia artificial, un tema que, según ha comentado, trató esa misma mañana en un foro con la reina Letizia. En este contexto, ha destacado que el grupo de comunicación ha sido el primero en España en dotarse de una guía de uso ético de la inteligencia artificial.

Visiers ha defendido que la tecnología "no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta", y que son las personas quienes le dan sentido. Ha subrayado que hay valores que los algoritmos no podrán replicar, como "familia, sacrificio, innovación, orgullo, esfuerzo o talento". Por ello, ha afirmado que los premios "son más necesarios que nunca", ya que homenajean a las personas que materializan el propósito del grupo: "hacer más libre y más veraz a la sociedad".

César Carcelén Javier Visiers, CEO de Ábside Media

El directivo también ha reivindicado la fortaleza de la radio, asegurando que "está más viva que nunca" gracias a formatos como el streaming y que "se escucha más radio que nunca". Ha recordado que, ante cualquier crisis, la radio emerge con sus dos atributos fundamentales: la credibilidad y la confianza. "Cuando todo falla, está la radio", ha sentenciado Visiers, quien ha felicitado al equipo de COPE Jaén por su capacidad para integrarse en la sociedad y poner el foco en las historias que importan.

Cuando todo falla, está la radio" Javier Visiers

Jaén, una provincia unida y con futuro

Por su parte, monseñor Sebastián Chico Martínez, obispo de Jaén, ha calificado los galardones como "semillas de esperanza para nuestra tierra". En su intervención, ha asegurado con convicción que "Jaén tiene presente, pero sobre todo tiene futuro". El obispo ha repasado la lista de premiados, destacando cómo cada uno de ellos contribuye, desde su ámbito, a construir una provincia mejor y más próspera.

El obispo ha puesto en valor la labor de la asociación cultural Másquecuentos, el liderazgo ético de Nicolás Ruiz Reyes al frente de la UJA, la trayectoria del Club Baloncesto Jaén, la innovación de Aoveland o la solidaridad de Jesús Sánchez Poveda. También ha reconocido la aportación de Geolit, Petroprix y las agencias de viajes para el desarrollo y la proyección de Jaén.

César Carcelén Monseñor Sebastián Chico Martínez, obispo de Jaén

Un momento destacado de su discurso ha sido la mención al premio "Alfonso Sánchez Herrera", otorgado a Magnum Rosarium Spei por un evento que se convirtió en un hito de fe y cohesión. A este respecto, el obispo ha insistido en el poder de la colaboración con una frase rotunda: "Cuando Jaén se une, es capaz de lograr lo extraordinario". Ha señalado que la unidad es una idea repetida durante la noche y que es la clave para alcanzar cualquier meta.

Cuando Jaén se une, es capaz de lograr lo extraordinario" Monseñor Sebastián Chico Martínez

Finalmente, Chico Martínez ha conectado el mensaje de esperanza con la cercanía de la Navidad, que "nos invita a detenernos, a cuidar los vínculos y a renovar la confianza en nuestro futuro". Ha concluido felicitando a los premiados y al equipo de COPE, deseando que el nuevo año llegue cargado de trabajo, oportunidades y esperanza compartida para Jaén.