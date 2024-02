Dos hermanos desvelan la comida típica de España que muchos desconocen: servido en un bar de Jaén

Nuestro país es muy conocido en todo el mundo, entre otras muchas cosas,por nuestra gastronomía, que podría definirse como rica y muy variada. En cada comunidad autónoma hay platos típicos de la zona que, a la larga, consiguen extenderse al resto del país.

También hay otros, como la tortilla de patata, los calamares o incluso las croquetas, por ejemplo, que pueden encontrarse en las cartas de todos los restaurantes y bares españoles. Por comunidades podemos encontrar platos como el gazpacho, de Albacete; la fabada, de Asturias; las migas, de Badajoz; el cocido madrileño, de Madrid... y así podríamos enumerar decenas de platos típicos de cada región que se han popularizado en todo en país.

El mapa que muestra cuáles son los platos más populares en cada provincia de España Nuestro país es una autentica potencia gastronómica que se caracteriza por su enorme variedad y amplio abanico de sabores y olores que dibujan un mapa único COPE JaénAntonio AgudoJaén 07 feb 2023 - 11:00

Alamy



Sin embargo, no siempre es así y hay ciertos platos típicos que no se conocen fuera de la provincia particular. Y esto es lo que ocurre con este alimento típico de la zona de Úbeda y Baeza, en Jaén.

Dos gemelos españoles desvelan la comida típica de España que muchos desconocen

Las redes sociales son, muchas veces, un instrumento superútil para dar a conocer todo tipo de contenido. También de comida y de viajes. Y a eso se dedican precisamente estos dos gemelos, que viven entre Ciudad Real y Madrid. A través de su cuenta de TikTok @gemelosviajeros, comparten todo aquello que viven durante sus viajes.

Tienen casi dos millones de seguidores, que siguen con lupa sus movimientos y les sirve de inspiración para sus próximos viajes. Hace unos días, de hecho, se ha hecho viral un vídeo en el que hablan de este plato típico español, pero que muchos desconocen. "¿Por qué nadie habla de esta comida de España?", se han preguntado los jóvenes.

"Llevamos más de 25 años viviendo en España. Vamos, toda nuestra vida y no es que nunca lo hubiésemos probado, sino que ni siquiera sabíamos de su existencia", admiten en este vídeo. Así las cosas, estos gemelos españoles ponen ejemplos como el 'pan tumaca', que es "típico de Cataluña y se toma en todo el país".

También ponen como ejemplo el salmorejo, que "es típico de Andalucía y lo puedes tomar fuera de Andalucía". Sin embargo, admiten que esta comida "nunca la hemos visto en ningún otro sitio de España".





Y se refieren así a los ochíos y son típicos de Jaén, más concretamente de Úbeda y Baeza. Se trata de unos panecillos pequeños muy salados. "Llevan pimentón y, sobre todo, son famosos porque están hechos con uno de los mejores aceites de oliva de todo el país", aseguran los jóvenes, mientras muestran diversas imágenes de este pequeño pan salado. De hecho, aseguran que están "riquísimos".

"Se pueden comer como panecillos pequeños o como bocatas con cosas dentro como jamón, chorizo o lo que quieras", agregan. Unos panecillos que, en otros lugares, "también los hacen dulces".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Ojalá los hiciesen en más sitios", admiten los gemelos.





¿Cómo se preparan los ochíos?

Para poder hacer estos panecillos típicos de Jaén, para unas tres raciones, necesitaremos:

250 gramos de harina de trigo

125 mililitros de agua

5 gramos de levadura panadera

60 mililitros de aceite de oliva virgen extra y unos 10 mililitros más para pintar los panecillos

Media cucharadita de sal

Una cucharadita de pimentón dulce

Un poco de anís en grano

Sal

Captura de pantalla de YouTube, del canal de Conxy Jiménez Sánchez





Para comenzar tendremos que poner en un bol el agua templada, la levadura y el aceite. Removemos y lo mezclamos todo.

En un recipiente aparte ponemos los 10 mililitros de aceite y el pimentón. Cuando lo mezclemos, lo apartamos y dejamos reposar.

En otro recipiente aparte ponemos la harina, la sal y el anís (menos de media cucharada para que no sepa demasiado a anís). Mezclamos y vamos incorporando esta masa al recipiente con la levadura, el aceite y el agua sin dejar de removerlo.

Cuando tengamos una masa homogénea, lo sacaremos del recipiente y amasaremos bien para que se mezclen correctamente los sabores. Al acabar hacemos una bola, lo pondremos en un nuevo bol con film transparente y lo dejaremos reposar entre 45 minutos y una hora más o menos.

Al cabo de este tiempo, precalentaremos el horno a 200 grados, con la función de calor arriba y abajo. En la bandeja deberemos extender las bolas del tamaño que queramos. Pueden ser más pequeños o más grandes, en función de si queremos tomarlos para picotear o para un sándwich más grande.

Con la mezcla de aceite y el pimentón pintamos todas las bolas, le pondremos algo de sal gruesa y los dejamos reposar unos diez minutos. Cuando el horno esté caliente, meteremos la masa de los ochíos durante unos 25 o 30 minutos, a una temperatura de 180 grados. ¡Y listo!