La razón por la que Paco González ve favorito al Barcelona contra el Real Madrid: "Es muy llamativo"

Barcelona y Real Madrid se jugarán el próximo domingo gran parte de la Liga. Los dos equipos llegan con cuatro puntos de diferencia a falta de cuatro jornadas para acabar y el domingo a las 16:15 horas se decidirá si el Barcelona amplía esa ventaja, lo que le haría prácticamente campeón; si el Madrid logra reducir la desventaja a un solo punto, a la espera de otro fallo de los azulgranas en las tres jornadas finales; o si todo sigue igual, lo que beneficiaría al conjunto de Hansi Flick.

EFE Imagen de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid

El Barcelona logró ganar al Valladolid, ya descendido, con muchísimo sufrimiento 1-2. Flick metió nueve cambios respecto al partido de ida de semifinales de la Champions ante el Inter de Milán, repitiendo solo Gerard Martín y Pedri. Los pucelanos sorprendieron adelantándose, pero Raphinha y Fermín lograron dar la vuelta al marcador en la segunda parte, después de que tuvieran que salir varios de los titulares que estarán también el martes en el Giuseppe Meazza.

EFE Los futbolistas del Barcelona celebran la victoria contra el Valladolid.

El Real Madrid llegó a su partido contra el Celta con la obligación de ganar e hizo, durante 60 minutos, uno de sus mejores encuentros de la temporada. Los merengues se colocaron 3-0, gracias a un partidazo de Courtois, a un gran gol de Arda Güler y a un doblete de Kylian Mbappé, que está ya a un solo gol del pichichi Lewandowski. Pero los blancos no logran tener un partido tranquilo y el Celta logró apretar el marcador hasta el 3-2. Los de Ancelotti acabaron pidiendo la hora pero lograron una victoria importante para seguir soñando con el título de Liga.

la idea de paco gonzález sobre el barcelona - real madrid

El director de Tiempo de Juego, Paco González, respondió a la pregunta de Juanma Castaño sobre la gran importancia del Clásico que se vivirá el próximo domingo en el Estadio de Montjuic: "A mí no me parece el Clásico más trascendental de los últimos años, la verdad. Veo una Liga tan decantada que puede pasar que el Madrid gane y gane todo y el Barça tropiece una más, pero no me parece el más trascendental. Es muy llamativo que el Madrid haya llegado con vida hasta aquí. Pero el Madrid, como es una serie de misterio, que no sabes lo que va a pasar en los próximos 5 minutos. El Madrid es súper complejo, no tiene ninguna explicación, nada. Que alguien me explique cómo puedo jugar 60 minutos muy bien, tal vez el mejor partido del año, y se hunde en 20 minutos porque hay un cambio en defensa, hay un córner que no era córner, no sé qué, y se hunde. No hay ninguna explicación lógica en el comportamiento de Madrid. El Barça yo sí lo veo más lógico, entonces creo que mínimo, mínimo empatará, y si empata, yo creo que es campeón de Liga".